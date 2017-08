V Letech vznikne památník obětí romského holokaustu, cenu odkupu vepřína stát tají

Do roka bude jasné, jak by měl vypadat památník obětí romského holokaustu, který vznikne na místě současného vepřína v Letech u Písku. Právu to řekl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Připomněl, že vláda se v pondělí dohodla s majitelem vepřína, jímž je firma AGPI, na odkupu komplexu. Částku, kterou za něj stát zaplatí, Herman neuvedl.