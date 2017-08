„ODS už před časem vyzvala pány Babiše a Faltýnka, aby se vzdali poslaneckého mandátu. Žádný z nich tak dosud neučinil, ačkoliv Andrej Babiš v dubnu tvrdil, že imunita je přežitá a neměla by se vztahovat na nic kromě výroků ve Sněmovně. Vypadá to, že to nemyslel vážně,“ prohlásil předseda ODS Petr Fiala.

Domnívá se, že nyní Babišovi imunita vyhovuje, část médií podle Fialova názoru dělá z Babiše mučedníka. „Odmítáme přistoupit na to, že se stal obětí establishmentu,“ řekl Fiala.

Babiš 13. dubna na svém facebookovém profilu uvedl: „Imunita poslanců je podle mě zcela zbytečná a přežitá. Kromě imunity vůči výrokům proneseným ve Sněmovně by se na nic jiného neměla vztahovat. Poslanci nejsou žádní nadlidi.”

Sněmovna by měla jednat o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání 6. září. Ve čtvrtek to navrhl sněmovní organizační výbor, který jednal o programu schůze. Předseda komory Jan Hamáček (ČSSD) očekává, že do té doby už bude k dispozici doporučení imunitního výboru vydat, či nevydat. Poslanci ale mohou zařazení bodu změnit.

Výbor má Babiše a Faltýnka vyslechnout 30. srpna. Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v TV Barrandov označil žádost o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání za policejní provokaci, které v něm vzbuzuje podezření o zneužití policie pro politické účely. [celá zpráva]