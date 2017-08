O stanovisku ve středu informovala předsedkyně výboru Miroslava Němcová (ODS). Právě Němcová se po pátečním jednání výboru obrátila na policii s žádostí o zaslání kopie spisu, na které se výbor většinově shodl. Nápad vzešel od člena výboru za babišovce Matěje Fichtnera. [celá zpráva]

Podle informací Práva má policejní spis tři a půl tisíce stránek a postup vyšetřovatelů může nepřímo naznačovat jistou nedůvěru v možné úniky z něj, a proto chtějí poslancům umožnit seznámit se s ním na jejich pracovišti.

Zcela určitě se na pražské krajské ředitelství vydá Jiří Dolejš (KSČM), který je jedním ze zpravodajů výboru ke kauze. „Jako zpravodaj považuji za povinnost se se spisem seznámit,“ řek Právu.

Já si ho číst nepůjdu, protože již samotnou žádost o vydání považuji za precizně zpracovanou Martin Plíšek (TOP 09)

Výbor by se podle něho měl domluvit, zda se půjdou podívat všichni jeho členové, kteří projeví zájem, nebo zda do spisu nahlédnou jen někteří. „Ti by měli být vybaveni dopisem podepsaným předsedkyní Němcovou, který potvrdí, že ten, kdo chce spis číst, je skutečně členem mandátového a imunitního výboru a je tedy oprávněn do spisu nahlížet,“ uvedl Dolejš.

Zájem se do spisu podívat má Roman Procházka z ANO. „Rozhodnutí policie není standardní, ale respektuji ho. Je mi vcelku jedno, kam si půjdu spis přečíst,“ řekl Právu.

Naopak Martin Plíšek (TOP 09) o spis nemá zájem. „Je na rozhodnutí policie, zda nám dá spis přečíst, nebo ne. Její rozhodnutí pokládám za logické. Já si ho číst nepůjdu, protože již samotnou žádost o vydání považuji za precizně zpracovanou, obsahuje vše potřebné a mě plně postačuje,“ řekl Právu. Jak dodal, doufá, že se nikde v médiích nedočte nějaké úryvky ze spisu.

Spisy poslance zajímaly i v minulosti



Poskytování spisu přitom není žádnou výjimkou, mandátový a imunitní výbor tak postupoval v minulosti velmi často. I v minulosti se poslanci nevyhnuli dohadům s policisty, zda spis mohou, či nemohou poskytnout.

Spory se vyostřily třeba v době, kdy protikorupční policii šéfoval Tomáš Martinec. A to právě z obav kvůli možným únikům.

Poslanci či senátoři, o jejichž zbavení imunity policie žádá, ani jejich advokáti totiž do chvíle obvinění přístup ke spisu nemají.