Hrad podle něj chtěl, aby se jí zúčastnilo maximálně 150 lidí namísto plánovaných čtyř stovek. Jako alternativu nabídl organizátorovi jiné prostory, ovšem v jiném termínu. Horký nyní přemýšlí, zda akci úplně zruší, nebo uspořádá jinde.

„Akce je povolena, jen by musela proběhnout pro jiný počet lidí, jinak či jinde,” uvedl v úterý režisér a cestovatel Horký na webu, jehož prostřednictvím shromažďoval od lidí peníze.

Mýdlo na Hradě se rozhodl uspořádat v reakci na oslavy narozenin poradce prezidenta Martina Nejedlého a hradního kancléře Vratislava Mynáře, po nichž Hrad oznámil, že uspořádat oslavu v sídle českých králů a prezidentů mohou i další zájemci. Horký poté vyzval, aby se lidé na náklady ve výši 400 000 korun složili. Akce měla být podle něj oslavou a setkáním lidí, kterým vadí nabubřelost a papalášství, nikoliv politickým protestem či propagací.

„Jak je to s papalášismem? Blížíme se k výsledku”



„Pakliže celá akce vznikla proto, aby doložila, jak to je na Hradě s papalášismem, obávám se, že se limitně blížíme k jasnému výsledku,” uvedl v pondělí Horký na svém facebookovém profilu.

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček se ohradil proti článku zpravodajského serveru Info.cz, podle něhož Hrad oslavu zakázal. Takovou interpretaci označil za lež. Na Twitteru uvedl, že Horkému byly nabídnuty Jižní zahrady a Královská zahrada, ale že „férové podmínky” odmítl.

Info.cz lže. Nové dno české žurnalistiky. Hrad oslavu nezakázal. Očekávám omluvu od vydavatele tohoto webu: https://t.co/kxlID3ZNnS — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 21. srpna 2017

Hradní úředníci Horkému podle jeho vyjádření sdělili, že z bezpečnostních důvodů není možné vpustit do Jižních zahrad více než 150 lidí. Pokud by chtěl na oslavě více účastníků, nabídli mu jako alternativu prostor mezi Míčovnou a Letohrádkem královny Anny.

„Přijmout se mi to nechce. Je to místo, které už je za hradním příkopem. Je to odlišné místo, než o kterém hovořil pan mluvčí Ovčáček, když říkal, že by se na to mohl složit kdokoli a kdokoli si to pronajmout,” řekl Horký serveru Seznam Zprávy.

Prolhaný Seznam.cz. Jižní zahrady i Královská zahrada (místa oslav obou zmíněných) nabídnuty. Pořadatel "Mýdla" ale férové podmínky odmítl. pic.twitter.com/UrjBWQiTux — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 22. srpna 2017

Poté, co Hrad konání oslavy podle původních představ Horkého nepovolil, přichází v úvahu několik variant. Režisér oznámil, že buď akci zruší a příspěvky lidem vrátí, nebo že ji uspořádá ve stejném termínu, ale na jiném místě.