„V pondělí jsme odeslali žádost na město Prachatice a Český Krumlov. Ty by měly vydat zákaz vstupu do vybraných porostů. Předpokládáme, že se tak stane do dvou dnů,“ řekl Právu mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák. Nepřístupné jsou kvůli popadaným stromům hlavně turistické trasy kolem Schwarzenberského kanálu.

Jde o Nové Údolí, Třístoličník, Plechý, Plešné jezero, Jelení Vrchy a Stožec. Na Šumavě je v těchto dnech stále mnoho turistů a lesníci varují před nebezpečím úrazů. „Než bude vydán oficiální zákaz, už teď nedoporučujeme lidem vstup do lesů hlavně v jižní části Šumavy, a to kvůli pádu nalomených stromů a větví,“ upozornil Dvořák a poznamenal, že do lesů navíc už najíždí těžařské firmy.

Výpadky proudu mohou pokračovat



Škody po ničivé bouřce sčítají i Vojenské lesy a statky. Těm silný vítr vyvracel stromy hlavně ve vojenském újezdu Boletice. „V lesních lokalitách se škody pohybují okolo sta tisíc metrů krychlových poničeného dříví. Jde jak o smrkové, tak i o listnaté stromy,“ uvedl ředitel státního podniku Josef Vojáček.

Do některých míst se lesníci kvůli polomům nemohli o uplynulém víkendu vůbec dostat. „Není vyloučeno, že do poničených lokalit bude nucen lesní úřad vyhlásit zákaz vstupu, protože polámané stromy představují pro návštěvníky značné nebezpečí,“ varuje Jan Sotona, mluvčí Vojenských lesů a statků.

Ještě v těchto chvílích odstraňují energetici poruchy na některých místech, kde bouřka poškodila dráty vysokého napětí. „Předpokládáme, že v pondělí večer obnovíme poslední odběrová místa, a to Pořešínec a Přísečno na Českokrumlovsku. Během tohoto týdne ale může docházet ke krátkodobým výpadkům. V některých případech totiž došlo k provizorním opravám a na těch se bude samozřejmě ještě pracovat,“ uvedl mluvčí společnosti EON Vladimír Vácha. Lidé ale během finálních oprav zůstanou bez proudu už jen pár hodin.