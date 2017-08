„Pan kolega by neměl sdělovat své názory jen redaktorům Respektu, ale měl by je sdělovat na vládě. Já jsem ho vyzval, aby klidně v režimu tajné nám sdělil informace, které má,” uvedl Chovanec.

Chovanec chtěl od Pelikána slyšet, zda má například ze spisů informace, které zamýšlené ovlivnění voleb prokazují. „Pak by bylo slušné to vládě sdělit v utajeném režimu. Pokud ty informace nemá, tak je to vyfabulováno, aby kryl šéfa svého hnutí. Pak by se měl za svá slova zodpovídat,” uvedl Chovanec, který se pozastavil nad únikem informací z tajných služeb do deníků, které patří do Babišova svěřeneckého fondu.

Vyšetřování Babiše



„Policie nemohla mít žádný rozumný důvod pro to, aby v tuto chvíli žádala Sněmovnu o zbavení imunity. Já nepotřebuju žádná další fakta, kromě toho, že policie to udělala po roce a půl vyšetřování před volbami,“ uvedl Pelikán v Respektu a dodal, že s ohledem na způsob vyšetřování je zřejmé, že jde o snahu ovlivnit volby. [celá zpráva]

Ministr se následně pokusil redakci přesvědčit, aby rozhovor nevyšel, což však nebylo akceptováno.

Policie požádala Sněmovnu o vydání Babiše a šéfa poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka kvůli vyšetřování možného dotačního podvodu v souvislosti s projektem farmy Čapí hnízdo.