Žádost o vydání trestního spisu může jednání výboru zdržet, pokud budou jeho členové trvat na čas pro jeho prostudování. Podle Františka Petrtýle (také ANO) to však taktika zdržování tak, aby výbor nestihl vydat doporučení k vydání či nevydání obou politiků do doby jednání pléna Sněmovny, není. Sněmovna jedná od 5. září.

„Není to snaha nic oddalovat. Je snaha udělat co nejvíce kroků, abychom mohli rozhodnout,“ prohlásil Petrtýl. „Vše se odvíjí od toho, zda státní orgány se rozhodnou nám zpřístupnit spis. Pokud ano, tak to nemusí být jednoduché,“ uvedl jeden ze zpravodajů Jiří Dolejš (KSČM). Podle něho ale není úlohou výboru prověřovat nashromážděné důkazy. „Nás zajímá jen rovina politické imunity. Tedy zda se na tento případ vztahuje politická imunita,“ dodal.

Jaroslav Faltýnek a Andrej Babiš

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Druhý ze zpravodajů Stanislav Huml (ČSSD) také zdůraznil, že „Sněmovna ani výbor není soud”. „Důkazy hodnotit nemá smysl. Pokud přijde nějakých tisíc stran, tak bude problém se v tom orientovat. Ale nevnímám to tak, že by lhůta byla nějak ohrožena,“ prohlásil.

Žádost o vydání se týká dotací pro farmu Čapí hnízdo.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Poslanci si na své jednání 30. září pozvali i vyšetřovatele z pražského krajského ředitelství a státního zástupce z městského státního zastupitelství v Praze. Jak uvedla předsedkyně výboru Miroslava Němcová (ODS), poslanci chtějí slyšet i stanoviska těchto orgánů. Podle Humla by se měla vyjasnit otázka toho, zda státní zástupce věděl o žádosti policie zaslané do Sněmovny.

Podle Němcové výbor udělá vše pro to, aby svá jednání uzavřel a dal doporučení Sněmovně, zda vydat, či nevydat oba poslance trestnímu stíhání, do zahájení schůze.

Sněmovní mandátový a imunitní výbor projednával 18. srpna žádost policie o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO) k trestnímu stíhání. (na snímku vpravo předsedkyně výboru Miroslava Němcová)

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

K Babišově výzvě, aby se mohl seznámit se zněním žádosti, kterou policie poslala do Sněmovny [celá zpráva], Němcová uvedla, že dosud pouze v jediném případě, a to u poslanců Josefa Novotného (ČSSD) a Jaroslava Borky (KSČM), bylo toto umožněno se souhlasem dozorujícího státního zástupce.

Proto si chce vyžádat v nejbližší době souhlas žalobce, zda výbor může umožnit Babišovi a Faltýnkovi se se zněním policejní žádosti seznámit. Podle ní v minulém případě žalobce dal souhlas velmi rychle, takže neočekává zdržení ani v tomto případě.