Senátoři podávali ústavní stížnost na kontrolní hlášení už v roce 2015. Nález Ústavního soudu v prosinci 2016 zrušil možnost, aby finanční správa sama stanovovala rozsah povinně sdělovaných údajů o plátcích DPH, aniž by to nařizoval zákon. Ústavní soud dal vládě čas do konce letošního roku, aby věc napravila, podle senátorů ale ministerstvo financí nález ÚS nerespektuje. Proto podávají další stížnost.

„Není možné, aby úředník ministerstva financí sám stanovoval pravidla a body, které mají podnikatelé vyplňovat. Podle Ústavního soudu je to nutné nařídit zákonem, což ministerstvo financí dodnes nerespektuje. Proto podáváme návrh na změnu daňového ustanovení,“ řekl Ivo Valenta ve středu novinářům. Podle něj může nastat situace, že podnikatelé budou po roce 2018 vyplňovat jen to, co se jim zachce, když to zákon neukládá.

Hrozí prý podnikatelská neposlušnost



„Je nemožné až absurdní, aby úředník nebo představitel exekutivy nerespektoval nález Ústavního soudu. Nezbývá nám než dát exekutivě jasně na vědomí, že není možné na občanech vymáhat povinnosti, aniž by to bylo dáno zákonem,“ doplnil jej předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil.

Předseda klubu STAN Jan Horník zaútočil na bývalého ministra financí a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, který zákon o kontrolním hlášení DPH zavedl. „Není až tak s podivem, že exministr financí Ústavní soud neuposlechl. Jsou-li pravdivé informace o jeho minulosti a spolupráci s StB, tak přesně takové metody zavedl na ministerstvu financí,“ řekl Horník, který rovněž varoval, že může dojít k podnikatelské neposlušnosti.

Vše se stihne, tvrdí ministerstvo



Ministerstvo odmítlo tvrzení, že nález ÚS nerespektuje.

„Ministerstvo financí zareagovalo na příslušný nález okamžitě. Příslušná novela zákona o DPH je hotova, 17. května byla jednohlasně schválena rozpočtovým výborem, všemi přítomnými poslanci napříč politickým spektrem, a nyní se nachází ve stadiu před třetím čtením v Poslanecké sněmovně,” sdělil mluvčí resortu Michal Žurovec. Ministerstvo zároveň očekává, že novela projde ještě v tomto volebním období.