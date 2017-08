Jansta, který se o víkendu vrátil ze zahraniční dovolené, je podle policie podezřelý ze zneužití pravomoci úřední osoby, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a z porušení povinnosti při správě cizího majetku. V případě uznání viny mu hrozí pět až dvanáct let vězení.

Kriminalisté míní, že Jansta nezákonným způsobem získával informace z resortu a na jejich základě si pak přes další obviněné vymínil navýšení peněz z dotačního programu ministerstva pro ČUS o 11,5 miliónu korun na celkových šedesát miliónů.

Chtěli je prý poškodit



Úřad dotace sice schválil, ale nikdy neproplatil, protože do věci se vložila policie.

„Mým konáním jsem se pouze pokoušel zabránit poškození ČUS, což je mojí povinností podle stanov. Nepochybně by tak jednal každý na mém místě. Nic z peněz nemělo jít do mé kapsy, vše bylo určeno pro sport,“ uvedl Jansta ve vyjádření, které v neděli Právu zaslal prostřednictvím svého obhájce Josefa Monsporta.

Resort vedený v době únorového rozhodování o udělení dotací ministryní Kateřinou Valachovou (ČSSD) podle Jansty nedodržel vlastní předpisy. „Obvinění vůbec nepopisuje skutečné pozadí tohoto dotačního řízení. Z existujících podkladů, převážně z veřejných zdrojů, je zcela evidentní, že zaprvé ministerstvo postupovalo v dotačním řízení v rozporu s vlastními dotačními pravidly”, napsal redakci vlivný právník.

Bylo to netransparentní a v rozporu s platným výnosem ministryně školství. advokát Josef Mansport

„Zadruhé úředníci ministerstva se pokoušeli manipulací s rozhodujícími údaji poškodit ČUS coby největší sportovní spolek,“ doplnil dále Jansta. Zmíněnými údaji podle všeho mínil tabulku s výší dotací pro jednotlivá sportovní sdružení a spolky, které pro únorové jednání expertní komise připravili úředníci ministerstva. Šlo o jakýsi nástřel a návrh toho, kolik by kdo měl dostat peněz.

Jenže Jansta i jeho advokát míní, že dotčená tabulka neodpovídala realitě například v otázce počtu sportovců sdružených pod jednotlivými svazy a spolky, přičemž ČUS jich má nejvíce – přes 1,1 miliónu lidí. Přesto prý měla unie dostat podle návrhu v tabulce zhruba stejně jako Česká obec sokolská, která pod sebou sdružuje cca 157 tisíc osob.

Nejasná kritéria

Navíc úřad se prý špatně vypořádal i s přípravou kritérií pro rozdělení peněz. „Z veřejně dohledatelných dokumentů vyplývá, že kritéria při vyhlášení dotčeného dotačního programu byla nastavena velmi obecně, takže se s nimi následně dalo dělat cokoli. Bylo to netransparentní a v rozporu s platným výnosem ministryně školství,“ řekl k tomu Právu Janstův advokát Monsport.

Výnos podle něj jasně říká, že při každém vyhlášení dotačních programů musí být konkrétní kritéria, tabulky a bodové stupnice, na jejichž základě budou následně finance rozděleny. A zde tomu tak prý nebylo. Na to ostatně podle informací Práva upozornil Jansta i v textu své stížnosti proti zahájení trestního stíhání, kterou s právníkem podali minulý týden.

Naráží mj. na to, že i samotný návrh konkrétních částek pro svazy ve zmiňované tabulce neodpovídal závaznému výnosu ministryně, protože v něm chyběla vymezená jasná kritéria, která mají žadatelé o dotace splnit. Podle Jansty bylo tedy jeho trestní stíhání i obvinění dalších tří lidí včetně bývalé náměstkyně ministryně Simony Kratochvílové důsledkem protiprávního postupu jiných osob, přesněji úředníků ministerstva. Sám se prý jen snažil o to, aby dotační řízení proběhlo podle pravidel.

Není to veřejná soutěž

O jeho stížnosti stejně jako u dalších obviněných bude nyní rozhodovat žalobce z Nejvyššího státního zastupitelství, který už podle tamního mluvčího Petra Malého texty stížností obdržel. Do té doby, než je vyřídí, však nebude případ komentovat.

Státní zástupce se bude muset vypořádat i s argumentací Jansty týkající se označení rozdělování dotací jako veřejné soutěže.

Jak již bylo zmíněno, je totiž mimo jiné obviněn z trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Podle obviněného právníka je to však nesmysl. „Policie a státní zastupitelství se mylně domnívají, že šlo o veřejnou soutěž. Ve sportovních dotacích se o nic nesoutěží, a ani není jak,“ konstatoval Jansta.

Podrobněji prý tuto problematiku řeší i ve stížnosti. Veřejnou soutěž údajně vnímá jako něco, kde se zájemci aktivně snaží naplnit představy vyhlašovatele soutěže, aby v ní uspěli. Navíc by mělo být dopředu jasné, v čem se soutěží.

Podle policie nicméně dotační programy ministerstva veřejnou soutěží byly, přičemž v textu usnesení odkázala na některé judikáty Nejvyššího soudu. Jenže v těch soudci řeší například dotace z EU v rámci regionálního operačního programu a podle mínění Jansty se v daných případech skutečně soutěžilo, například prý o cenu.

Kdežto u dotací vypsaných ministerstvem školství prý nikdo nesoutěžil, úřad si jen vyžádal správně vyplněné údaje s přílohami a jejich dodání v řádném termínu, nic víc, brání se Jansta.