Bouřka zasáhla Morkovice-Slížany ve čtvrtek kolem 23:30. „Trvalo to tak pět minut. Dvě střechy jsou úplně pryč, ty zmizely. Dalších asi 13, 14 je v různém stupni poškození, včetně štítů mezi domy. Podle škod, které tady jsou, to opravdu vypadá buď na nějaké lokální tornádo, nebo na kulový blesk," sdělil starosta obce Pavel Horák.

Většina poškozených domů stojí v ulici Svatopluka Čecha. O část střechy přišel například Vladimír Prudík, podle kterého město skutečně zasáhl kulový blesk.

Viděl jsem, jak to jiskří a jak kolem letěl kulový blesk Martin Adamčík

„Vypadalo to jako ohnivá koule. Najednou to vylítlo do baráku paní Klimkové z jedné strany, vyletělo to druhou stranou ven a přímo do našeho baráku. Zlomilo nám to dva trámy. Mezitím se ozvala další rána a spadla střecha ještě sousedovi naproti,” uvedl Prudík.

Lidé v Morkovicích-Slížanech na Kroměřížsku opravují poničené střechy.

FOTO: Dalibor Glück, ČTK

O kulovém blesku hovoří i Martin Adamčík, který jeho řádění v ulici pozoroval z balkonu svého domu. „Viděl jsem, jak to jiskří a jak kolem letěl kulový blesk. Měl tak 12 centimetrů. To byl mžik, bylo to, jak kdyby někdo odrazil tenisák, který proletěl do vedlejšího baráku," řekl Adamčík.

O desítky tašek přišla na svém domě Božena Greplová. Voda jí následně vytopila ložnici a kuchyň. „Byl to rachot, všude létaly jiskry, jak se plechy ze střechy vedlejšího domu namotaly na dráty elektrického vedení. Hlavně, že se žádnému nic nestalo,” sdělila Greplová. Poškozený dům nyní opravuje její zeť.

Hasiči ve Zlínském kraji zaznamenali kvůli večerním a nočním bouřkám doprovázeným silným větrem zhruba 80 výjezdů.

FOTO: Dalibor Glück, ČTK

Část města, kterou poškodila noční bouře, postihly před zhruba dvěma měsíci také lokální záplavy. „Je to tady snad zakleté. Ti samí lidé, kteří byli poškozeni velkou vodou, jsou teď postiženi tady tou smrští,” uvedl starosta.

V Morkovicích-Slížanech na Kroměřížsku vlivem silného větru došlo k poškození asi patnácti střech rodinných domů.

FOTO: Dalibor Gluck, ČTK

Hasiči ve Zlínském kraji zaznamenali kvůli večerním a nočním bouřkám doprovázeným silným větrem zhruba 80 výjezdů. Odstraňovali především popadané stromy a větve ze silnic a poškozené střechy domů. Při žádné z událostí nebylo hlášeno zranění osob, řekl mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček. [celá zpráva]

Kulový blesk je atmosférický jev, jehož podstatu se dosud nepodařilo spolehlivě vědecky vysvětlit.