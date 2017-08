Do kriminálu se mladá žena dostala za podvody. „U mě to vlastně začalo jedním strašně velkým omylem, dalo se jedno k druhému, a pak jsem si to až uvědomila. Říkala jsem si: Sakra, tady to přece nemůže skončit dobře. A neskončilo,“ popisuje chvíle, kdy jí došlo, že její cesta podnikatelky povede za mříže. Soud jí vyměřil dva a půl roku, trest si odpykávala ve věznici ve Světlé nad Sázavou.

Vzhledem k tomu, že byla odsouzena prvně, byl pro ni přesun mezi ženy, které kolikrát spadají na samý okraj společnosti, velký šok. „Vězení vás naučí trpělivosti. Jsou zde ženy ze všech možných vrstev společnosti. Lékařky a právničky nevyjímaje. Musím říct, že jsem zde poznala i velmi zajímavé lidi,“ tvrdí Petra.

Fakt, že si musí svůj trest odpykávat na druhém konci republiky, když má doma dvě malé děti, byl pro Petru těžký. „Vždycky jsem si myslela, že pokud jde žena za mříže, tak už to musí být bůhví za jak těžký zločin, ale zjistila jsem, že je to velice lehký se sem dostat. Ty začátky byly hodně těžký. Navíc mám malý děti, šest a tři roky. Doufáme, že to tedy překleneme všichni ve zdraví,“ svěřila se Novinkám odsouzená.

Když se jí nabídla možnost přesunu blíže k rodině, hned ji využila. „Mám funkční rodinu, jezdí za mnou pravidelně,“ tvrdí s tím, že namísto 200km vzdálenosti musí ujet rodina jen necelých 80 km, což je pro všechny o poznání lepší.

Do konce trestu jí zbývá poslední půlrok. Ven se samozřejmě těší. „Čas budu trávit hlavně s rodinou. To je pro mě to podstatný,“ popisuje, jak vidí své první chvíle na svobodě. Vedle toho je pro Petru důležité, aby se znovu začlenila do společnosti. „I když si myslím, že s tím nebudu mít problém, ty začátky asi budou těžký. Člověk je tady zvyklý na nějaký režim a najednou budu volná, a to je pro mě podstatný, budu svobodná.“

Drahonice jsou luxusní, pochvaluje si Petra



Věznice Drahonice sloužila původně jako věznice pro muže. Po vyhlášení amnestie v roce 2013 se areál uzavřel pro nadbytečnost. Během migrační krize v roce 2015 objekt přišel vhod jako uprchlické zařízení. V současnosti se z důvodů opětovného nárůstu odsouzených rozhodlo, že Drahonice se využijí jako ženská věznice.

Věznice v Drahonicích prochází rekonstrukcí.

FOTO: Novinky

Stát do rekonstrukce vložil devět milionů korun. Stále ale není hotovo. Proto Drahonice ještě nejsou plně zprovozněny. Po dokončení všech rekonstrukcí jej bude moci obývat až 194 vězeňkyň. „Zatím se zrekonstruovaly dva oddíly pro odsouzené a administrativní budova,“ popisuje zástupce ředitele věznice Nové Sedlo pro objekt Drahonice Martin Toman.

„Ty zrekonstruovaný prostory jsou, musím říct, na poměry věznice luxusní,“ chválí si Drahonice Petra. „Využíváme hřiště, chodíme na zahrádky, děláme práce pro věznici, ale to všechno se ještě musí zaběhnout. Je tu spousta věcí na dodělání,“ popisuje prozatímní podmínky. Věznice kromě hřiště a zahrady poskytuje i venkovní posilovnu, pevné telefony a televizi. Chovankyně však nemají přístup k internetu.

Paní Petra patří k prvním 31 odsouzeným, které Drahonice obývají. „Ve středu 9. srpna, bude navezeno nových 33 odsouzených,“ zmínil pro Novinky Toman. Plné využití kapacit areálu se plánuje poté, co se v Drahonicích zprovozní kuchyně a jídelna. Zatím musí jídlo dovážet z Nového Sedla, které je vzdálené 33 kilometrů.

V budoucnu se plánuje, že vězeňkyně budou pracovat i pro okolní obce a firmy.