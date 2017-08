„Jdu k soudu s návrhem na vzetí do vazby,“ potvrdil s tím, že důvody jsou dva. „U jednoho hrozí vysoký trest v sazbě osm až patnáct let a také hrozí pokračování, neboť je prozatím zjištěno, že by mohl pokračovat v trestné činnosti,“ uvedl.

Na dotaz, zda mladíci už zničili něco před kostelíkem v Gutech sdělil: „Předtím ne, ale plánovali něco potom.“

V třinecké části Guty shořel dřevěný kostel z 16. století. Významná památka byla prakticky zničena.

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje

Proč státní zastupitelství nepožaduje vazbu i na třetího mladého, už zletilého pachatele, je ten, že „Byl to takový okrajový pachatel, spíše pomocník, který víceméně pomohl odhalit tu trestnou činnost,“ poukázal Šára.

Po požáru kostela zbyl jen kříž. Je to znamení naděje, řekl farář

Motiv zatím státní zástupce zatím nezjistil. „Doufám, že dneska (v sobotu) zjistíme něco bližšího,“ podotkl Šára před tím, než vešel do soudní budovy.

Jeden z obviněných mladíků

FOTO: Pavel Karban, Právo

Jeden z obviněných mladíků potřeboval k chůzi dřevěnou hůl. Je tedy s podivem, že se takové akce jako je podpálení kostela zúčastnil. Jak to mohl zvládnout neví v tuto chvíli ani státní zástupce Šára. „Jak, to vám také neřeknu, ale udělal to,“ uvedl.