Elektrické ohradníky, které doplní již umístěné pachové ohradníky, nakoupil Zlínský kraj v tomto týdnu. Jejich osazování potrvá do neděle. V pondělí by v nich už měl být proud. Původně se o instalaci měli postarat dobrovolníci z řad hasičů, sportovců a členů neziskových organizací. Kvůli letním dovoleným by se ale výstavba podle hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka (KDU-ČSL) neúměrně prodloužila.

Hejtman v pondělí vyhlásil v části Zlínska stav nebezpečí, je podle něj třeba zamezit migraci divokých prasat z oblasti, kde se prokázala choroba. Zmíněné pozemky jsou na katastrálních územích Hvozdná, Štípa, Kostelec u Zlína, Veselá u Zlína, Klečůvka a Lužkovice. K omezení by mělo díky ohradníkům dojít i z opačného směru. Mají tak posloužit i pro odstrašení zvěře, která by za normálních okolností zamířila k nesklizeným polím s atraktivní plodinou, která se nacházejí v pásmu zamoření.

Při výjezdu ze Zlína směrem na Fryšták začali dělníci stavět elektrický ohradník, který má zabránit šíření afrického moru prasat mimo ohnisko nákazy.

FOTO: Dalibor Glück, ČTK

Na osazování ohradníků vysokých 73 centimetrů pracuje sedm lidí. Napájeny jsou bateriemi a je v nich napětí 10 tisíc pulzních voltů. „Účinné na to prase jsou tři až čtyři tisíce voltů," sdělil Vlastimil Kamír ze společností, která ohradníky osazuje.

Ty budou v úseku mezi Zlínem-Vršavou a Fryštákem a také mezi Slušovicemi a Lípou. „Divoká prasata tam cítí vodu a chtěla by jít k ní,“ vysvětlil hejtman.

Celkem bude osazeno téměř 12 kilometrů elektrických ohradníků, které jsou napájeny bateriemi.

FOTO: Dalibor Glück, ČTK

V pátek dopoledne ze Zlína také vzlétl vrtulník s hejtmanem Čunkem a policisty. Chtějí si prohlédnout ohnisko nákazy a zjistit, zda lze z výšky identifikovat úhyn divokých prasat.

Hejtman Jiří Čunek si prohlédl ohnisko nákazy z vrtulníku.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Do ohniska nákazy nesmějí vstupovat lidé se psy a dalšími domácími zvířaty. Zemědělcům bylo zakázáno na 115,5 hektaru půdy sklízet úrodu. Dostatek potravy má divočáky udržet v zamořené oblasti a zabránit dalšímu šíření choroby.

Myslivci v oblasti intenzivního odlovu ve Zlínském kraji a okolních regionech odlovili od 17. července 1290 divočáků, řekl v pátek Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS). Stát nařídil intenzivní odlov ve snaze zabránit rozšíření nákazy africkým morem prasat.

U žádného kusu mimo zamořené území chorobu veterináři nezjistili, v zamořené oblasti nemoc potvrdili u 77 divočáků ze 132 uhynulých. Na výsledky vyšetření čekají čtyři vzorky. Nejvíc divočáků, 300, bylo podle Majera odstřeleno v okrese Kroměříž. Následuje okres Uherské Hradiště s 279 úlovky.