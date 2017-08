Pane řediteli, svým podřízeným jste napsal dopis, ve kterém jste vytýkal, že klesl počet řešených přestupků. Proč jste ten dopis napsal?

To je v podstatě moje základní povinnost, kterou mám jako nadřízený. Podotýkám, já jsem jim nevyčetl, jak se mylně interpretuje, aby to bylo velké téma, že vybírají málo peněz na pokutách. Vyčetl jsem jim, že jejich výkon ve vztahu k odhalování a řešení přestupků neodpovídá tomu stavu prostoru, ve kterém hlídkují. To je základní meritum nedorozumění.

Před zhruba deseti dvanácti lety,se tady na tomto obvodním ředitelství zadokumentovalo asi 310 tisíc dopravních přestupků a veřejnopořádkových přestupků. V pololetí 2016 je to celkem asi 61 tisíc přestupků. Ale pozor – je to zlomek těch, které jsou spáchány. V roce 2017 je to 54 tisíc a něco přestupků.

Video

Miroslav Stejskal o poklesu řešených přestupků



Jak si můžete být tak jistý tím, že přestupků je míň kvůli tomu, že strážníci neudělují pokuty? Třeba lidi tolik přestupků nedělají. Z jaké vycházíte statistiky? Můžete to prosím vysvětlit?

Snažím se mít přehled o svém prostoru, kde velím. Takže chodím po té ulici velmi pravidelně. Vím, jak to kde vypadá, kam je třeba poslat strážníků víc, kam je třeba je poslat častěji. Vím, že ubylo nekázně třeba při parkování v zónách. Ale ve veřejném pořádku - tam se nemění bohužel nic kvůli tomu, že část těch přestupků jde na vrub lidí, se kterými nic udělat nejde. Ale my s nimi nemůžeme přestat pracovat. To jsou lidi bez domova, drogově závislí. Pak je to ta noční část, kdy jsou opilí lidé na ulici.

Jestliže strážník slouží v prostoru, kde se za jednu denní směnu uděje v průměru 50 přestupků ve veřejném pořádku, a on za půl roku, kdy odpracuje za těch šest měsíců nějakých 75 směn, má jeden přestupek ve veřejném pořádku? Tak to asi není v pořádku. Logicky. A já na to přijdu, přijdu na to statistickou prověrkou, i tím, jak to tam v tom prostoru vypadá, že tam ty strážníky sám posílám, protože to při kontrolách vidím. A pak zjistím, že oni to řeší tou domluvou a jedou dál. A pak tam ty lidi za čtvrt hodiny jsou zpátky a dělají úplně to samé. Máme bohaté zkušenosti s tím, co domluvou může fungovat a co ne. Na domluvu reaguje jen slušný člověk. Ale my tu těch neslušných máme strašnou spoustu.

Ten zákon si nevymyslel ani šílenej ředitel z Prahy 1 Stejskal, ten si vymysleli zákonodárci Miroslav Stejskal, ředitel Městské policie Prahy 1

Nemyslíte si, že tenhle přístup podporuje stereotyp, že městská policie je od toho, aby jen pokutovala a v uvozovkách buzerovala lidi?

Nikdy nesmíte spojovat buzeraci s činností, která někomu vyplývá ze zákona. To je dohled nad dodržováním právních norem. To nemůže být nikdy buzerace. Buzerace by byla, kdybyste řešila banální protiprávní jednání, které nikoho neobtěžuje a neohrožuje. A chtěla se tam za každou cenu uložit sankci v podobě pokuty. Tak ano.

Ta situace se velmi změnila díky úpravě zákona o přestupcích (vstoupil v platnost 30. 6. 2017 – pozn. red.). Domluva jako institut řešení protiprávního jednání neexistuje. Zákonodárce velmi zpřísnil proces, jak řešíte protiprávní jednání. A ten zákon si nevymyslel ani šílenej ředitel z Prahy 1 Stejskal, ten si vymysleli zákonodárci. Asi vědí, proč to dělali. Stačí se podívat do toho centra, podívat se ve dne, podívat se v noci. Jak chcete domluvou řešit 150 opilých rozjařených lidí, ať cizinců, nebo Čechů – na ulici. Já bych očekával, že mi zatleská každý, kdo tu problematiku tady na Praze 1 zná a ví, o čem se tam píše.

Nicméně pražská primátorka Adriana Krnáčová dopis a vaše pokyny označila za buzeraci. Jak to vnímáte?

Ono je těžko komentovat slova politického představitele, a ještě na tak vysoké úrovni, de facto mojí nejvyšší nařízené. Paní primátorka si mě dřív, než dala čas té televizi, měla pozvat na kobereček z hodiny na hodinu, abych jí tu věc osvětlil, a buď bych ji přesvědčil, nebo by pak správně vydala své stanovisko. Buzerace je to, že chcete, aby lidi pracovali tak, jak mají, nejen z titulu zákoníku práce, ale zejména ze zákona o obecní policii? To je buzerace? To je asi divné vyjádření a paní primátorka se podle mě velmi, velmi unáhlila.

Takže vy si za tím dopisem stojíte, jste přesvědčený, že jste žádnou chybu neudělal, a myslíte si, že máte pravdu.

Bezesporu. Ať mi někdo kromě těch obecných nadávek a vyjádření ukáže, v čem ta chyba spočívá.

Myslíte si, že je opravdu třeba pokutovat lidi, kteří jedou na chodníku na kole nebo koloběžce?

Jednak nikdo neřekl, že musí dávat jenom pokuty. Jen pro vaši představu – v roce 2016 bylo uloženo strážníky v prvním pololetí 2894 domluv. My nedáváme jenom finanční sankce. Těžko ale budete používat domluvu na masivní porušování dopravních předpisů. Když už mluvíte o těch kolech nebo koloběžkách – člověk z venkova, který mi taky píše svůj názor, si představuje nějakého pána nebo paní, zejména dítě na koloběžce, jak se v klidu posouvá na chodníku. Ale my tady na Praze 1 víme, že to není o těchto koloběžkách. Je to o motorových koloběžkách s výkonem motoru až 1000 wattů. Kdo má technické vzdělání, tak si umí představit, co takový motor dokáže v rukou cizince, turisty, který na tom stojí kolikrát poprvé v životě. A teď jich jede pět, osm, dvanáct, proplétají se mezi chodníky plných chodců, cyklisté taky. Oni na ten chodník ze zákona nesmějí.

Předseda Unie bezpečnostních složek pro obecní a městskou policii Richard Krbek prohlásil, že jste vždy svým podřízeným zakazoval domluvu a přikazoval pokuty. Je to pravda?

Přikazoval jsem, respektive zakazoval jsem domluvy notorickým přestupcům. Klasika – to zjistíte velmi záhy. Zejména to bylo v případě dopravních přestupků. Číšníci restaurací. Úplná klasika. Číšníci restaurací přijíždějí do centra Prahy, zaparkují tam na celý den, ale povolení na parkování nemají. Já nemůžu řešit problém jejich dostupnosti do práce. A strážníci klasicky u vybraných restaurací u vybraných kamarádů číšníků řeší stejný dopravní přestupek den za dnem domluvou. To není správné. A není to správné ani z morálního hlediska, ani z hlediska zákona.

Video

Miroslav Stejskal o aféře s rozbitým telefonem



Kromě záležitosti, o které se bavíme, se v souvislosti s vaší osobou v médiích řešila i další věc. Byl jste obviněn ze zneužití pravomoci, když jste koncem minulého roku při kontrole auta rozbil telefon řidiči. Jak to nyní vypadá s touto aférou?

Ona je ta základní mystifikace z toho, že jsem někomu rozbil telefon. To tam sice nějakým způsobem proběhlo. Ale já jsem obviněn...

Ze zneužití pravomoci úřední osoby.

To spočívá v tom, že jsem nedovolil pachateli protiprávní jednání, proti kterému jsem zakročoval, aby si mě přitom natáčel a manipuloval mi s telefonem před obličejem. To je meritum toho sporu. Já jsem o té osobě věděl nějaký vztah k tomu protiprávnímu jednání, zneužití invalidního znaku, který tomu člověku nikdy nebyl vydán, nesl známky nějaké úpravy, byl odcizený – a ten člověk neoprávněně stál na stání pro invalidy. Takovou věc já nikdy nepřejdu. Chování toho člověka a následně jeho příbuzného bylo takové, že se to rozhodně akceptovat nedalo.

Tak jste mu rozbil telefon.

Já jsem mu nerozbil telefon. Myslím, že ne. Jsem o tom přesvědčený, existují na to videozáznamy. Státní zástupkyně po mé stížnosti a rozboru všech pasáží obvinění nařídila nějaké další úkony policejnímu orgánu a ten ty úkony provádí. Jsem přesvědčen, že nejen že můj zákon byl legální, ale je tam část, kterou si takzvaní poškození vymysleli. Proto se mnou ta kauza nehýbá tím způsobem, jak by si mnozí lidé představovali, co se to dozvěděli, že sklapnu patky a odejdu.

Nikdy jste o tom nepřemýšlel? Ani teď, když unikl ten váš dopis a na sociálních sítích a od některých politiků se spustila vlna kritiky?

Přečtěte si kritiku těch politiků. Jako kvalifikační hodnotu má ta kritika? Na základě toho určitě ne. To by mohli odcházet lidi pořád. Ať se ti politici zamyslí nad svojí prací a odcházejí. Já vím, kdy mám odejít. Určitě.

Kdy?

Až něco provedu, co bude naprosto nemorální nebo bude vůbec nemorální, bude to opravdu za hranou toho, co by se ode mě očekávalo. Tak pak ano.