Výstraha platí od nedělního poledne do pondělí 31. července večer, ačkoliv ještě tepleji má být v úterý. Vysoké teploty se očekávají i v průběhu celého nadcházejícího týdne, nejvýše vystoupí právě v úterý, kdy mohou atakovat hranici 37 stupňů. Nejnižší noční teploty v úterý poklesnou na 20 až 16 stupňů. O víkendu pak mohou přijít přeháňky a bouřky, teploty by se měly pohybovat v rozmezí 26 až 31 stupňů.

„Teplé počasí bude pokračovat i na začátku srpna, výstrahu před vysokými teplotami budeme v dalších dnech upřesňovat," uvedl v neděli na webu Český hydrometeorologický ústav. Podle dlouhodobé předpovědi má být druhý prázdninový měsíc teplotně spíše nadprůměrný, chladněji zřejmě bude v týdnu od 14. do 20. srpna. Srážky nebudou nijak výjimečné. [celá zpráva]

Lidé by ve vedrech měli omezit tělesnou zátěž a vyhýbat se pobytu na přímém slunci hlavně v poledních a odpoledních hodinách, zvláště opatrní by měli být děti, starší a nemocní lidé. Děti ani zvířata by neměly zůstávat ve stojících automobilech.

Doporučuje se také pít víc neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu a při pobytu na přímém slunci se chránit opalovacími krémy, slunečními brýlemi a pokrývkou hlavy. Při použití klimatizace by měl být rozdíl venkovní teploty a klimatizovaného prostředí kolem pěti stupňů Celsia.