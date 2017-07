Kratochvílovou poslal soud do vazby 5. května, stejně jako tehdejšího šéfa Fotbalové asociace ČR (FAČR) Miroslava Peltu. Důvodem pro uvalení vazby byly obavy, že obvinění by na svobodě ovlivňovali svědky a že by pokračovali v trestné činnosti. Pelta se dostal na svobodu 7. června, Kratochvílová až teď.

Policie oba viní z toho, že se v minulosti domlouvali na rozdělování investičních dotací. Policisté stíhají Kratochvílovou, Peltu a někdejšího ředitele odboru ministerstva školství Zdeňka Břízu za zneužití pravomoci, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Obviněna je i Fotbalová asociace ČR jako právnická osoba. Na seznam obviněných přibyla tento týden i Česká unie sportu (ČUS), její předseda Miroslav Jansta a generální sekretář Jan Boháč.

Kvůli kauze údajných manipulací při udělování dotací na sport z ministerstva školství na jaře rezignovala šéfka resortu Kateřina Valachová (ČSSD). Pelta se během pobytu ve vazbě vzdal funkce předsedy Fotbalové asociace.