„Je to smutný případ, neboť KDU-ČSL, tato k českým politickým dějinám tradičně patřící strana, se s prominutím podělala z průzkumů veřejného mínění. Ne z výsledku voleb, nýbrž z průzkumů,“ napsal Schwarzenberg na sociální síť.

Česká politika se podle něj dostala do nebezpečné situace, kde průzkum platí víc než dané slovo.

Schwarzenberg, s jehož stranou TOP 09 dosud Starostové šli, pochválil hnutí STAN za to, že chce kandidovat samostatně. „Když někdo zruší zásnuby těsně před svatbou, tak nestojí za to investovat do společné domácnosti,“ napsal.

Jedná se o narážku na nabídku KDU-ČSL, aby byli zástupci STAN na lidoveckých kandidátkách (pak by jim stačilo ke vstupu do Sněmovny získat ve volbách 5 procent hlasů), kterou ovšem Starostové odmítli. [celá zpráva]

Nové kandidátky, nová kampaň

KDU-ČSL musí po rozhodnutí Starostů měnit nejen listiny, ale i celou předvolební kampaň. A samostatné kandidátky musí sestavit i STAN.

První místopředseda KDU-ČSL a volební manažer Marian Jurečka ve středu řekl, že na kandidátkách budou i nestraníci. „KDU-ČSL má druhou nejsilnější členskou základnu a máme i mnoho lidí, kteří jsou mimo členskou základnu, kteří jsou ochotni kandidovat. Někteří už byli teď na společných kandidátkách, některé budeme chtít doplnit,“ řekl Jurečka.

Změny na lidoveckých kandidátkách se budou týkat i některých lídrů: jedničkou v Praze se tak místo šéfa STAN Petra Gazdíka zřejmě stane ministr kultury Daniel Herman.

Předsednictvo lidovců změní podobu kampaně, do které dosud investovali několik miliónů, konečné náklady by se podle Jurečky měly pohybovat mezi 40 a 50 milióny. Web rozpadlé koalice lidovciastarostove.cz ještě ve středu fungoval.