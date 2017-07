Řídit loď a popíjet u toho alkohol je stejně nezodpovědné jako jet z hospody autem nebo na kole. Málo zkušení rekreační vodáci pod vlivem alkoholu nemusí odhadnout sílu proudu pod jezem a z přemíry získaného sebevědomí se pouštějí bezhlavě do nebezpečných úseků řek.

„Apelujeme na vodáky, aby s alkoholem počkali, až bezpečně zakotví v kempu,“ řekl Vladimír Darebník z Unie výrobců a dovozců lihovin.

Podceňování rizik

Alkohol na vodě vede k podceňování rizik a přeceňování vlastních sil. Ztráta přirozeného respektu k vodnímu živlu může skončit až tragicky.

„Opilí rekreační vodáci obvykle špatně odhadnou situaci nebo zbytečně machrují před holkami. Vmžiku mohou ztratit rovnováhu, spadnout do vody a třeba se poranit o kámen. Nejhorší, co může lidi posilněné alkoholem napadnout, je sjíždět jez. To je přímo hazard se životem,“ komentuje nebezpečí na vodě český reprezentant ve vodním slalomu Vít Přindiš, který se zapojil do preventivní kampaně fóra Pij s rozumem.

Vodáctví ohrožuje i fenomén posledních let, takzvané plovoucí bary, které nabízejí alkohol vodákům přímo na řece, s předáním pití na loď. To je podobné, jako kdyby si řidič na dálnici zajel do drive-in, objednal si panáka a pokračoval v jízdě.

Pití alkoholu na vodě není v pořádku a může vést k tragickým následkům, o čemž svědčí některé události z minulosti. náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek

Na vodě je to ještě složitější v tom, že plavidlo nemá jednoho řidiče, ale na řízení lodi se podílí celá posádka. Podle Unie výrobců a dovozců lihovin nemá alkohol při aktivním sjíždění řeky na lodi místo, doporučuje vodákům konzumovat alkoholické nápoje až po vylodění.

Policejní kontroly na rizikových tocích

„Přejeme si, aby zodpovědná konzumace alkoholu na břehu vodákům zpříjemnila bohaté zážitky z prázdnin bez zbytečného riskování se zdravím i životem,“ uzavírá Vladimír Darebník. K jeho přání a zároveň varování se přidává i první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

„Pití alkoholu na vodě není v pořádku a může vést k tragickým následkům, o čemž svědčí některé události z minulosti. Proto o tom hovoříme nahlas a netajíme to, že chystáme preventivní kontroly. A o prázdninách jdeme cíleně tam, kde víme, že problémy jsou, a kde hrozí největší rizika,“ podotkl k tomu Vondrášek.

Už počátkem července proto téměř tři stovky policistů v rámci zmíněné celorepublikové akce zkontrolovaly přes šest stovek plavidel, více než pět stovek lidí a téměř stovku přístavišť. Společně s pracovníky Státní plavební správy se policisté zaměřili nejen na samotné vodáky a jejich lodě či třeba šlapadla, ale také na rybáře, plavce i půjčovny lodí.

Při těchto kontrolách zjistili podle Petra Habenichta z tiskového odboru Policejního prezidia celkem osmdesát závad, navíc u osmi lidí na lodích také alkohol. „Do konce prázdnin ještě plánujeme dvě regionální akce, jednu v Čechách a druhou na Moravě, a to na vybraných rizikových vodních plochách a tocích,“ doplnil k tomu náměstek Martin Vondrášek.