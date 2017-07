Státní zástupce v úterý navrhl Dalíkovi sedm let nepodmíněně a peněžitý trest 21,9 miliónu korun. Dalíkovi podle něj přitěžuje to, že jednal s rozmyslem, ze ziskuchtivosti a že způsobil velkou škodu – požadovaná částka téměř stonásobně převyšuje zákonnou hranici velkého prospěchu.

Obhájce Tomáš Gřivna požaduje, aby byl povolen Dalíkův výslech, což předtím soud odmítl s tím, že dokazování bylo úplné a uzavřené. „Právo obžalovaného vypovídat je základní právo každého obžalovaného. Dnes je první možnost, kdy může obžalovaný vypovídat po odsouzení. Bylo by vhodné slyšet, jak se to stalo, z úst někoho, kdo u toho byl. Není to obstrukční návrh, nýbrž reakce na změněnou právní kvalifikaci,“ řekl Gřivna.

Marek Dalík přichází za doprovodu svého advokáta Vlastimila Rampuly k soudu.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Poukázal přitom na fakt, že odvolací soud změnil původní kvalifikaci z úplatkářství na podvod.

Dalík bude vypovídat



Gřivna také požaduje, aby vrchní soud vrátil celou věc k dalšímu dokazování na pražský městský soud. Podle něj je totiž potřeba důkladně posoudit, zda Dalík měl nebo neměl vliv na tehdejšího premiéra Topolánka a zejména pak komu mohl být ve výsledku obří úplatek určen.

Dospěl jsem k tomu, že musím říct, jak to bylo od a do zet, bez ohledu na to, že to nepotvrdí Marek Dalík

Advokát přitom naznačil, že Dalík je ochoten k tomu poprvé otevřeně promluvit. „Určitým vodítkem by mohl být výslech obžalovaného, který měl ve výkonu trestu dost času se zamyslet nad tím, co se stalo,“ uvedl Gřivna.

Mirek Topolánek na archivním snímku

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Požaduje také výslechy někdejších blízkých Topolánkových spolupracovníků. Podle něj je totiž zřejmé, že sám Topolánek měl u soudu dobrý důvod možný Dalíkův vliv zlehčovat. „Byl to ostatně premiér, a navíc často vnímaný jako určitý macho, takže je zřejmé, že nemohl přiznat, že byl pod vlivem někoho jiného,“ poznamenal Gřivna a doplnil, že Topolánek mohl být veden také obavou z otevřené Dalíkovy výpovědi.

„Po dobu osmi měsíců jsem měl až moc času přemýšlet o tom, co se stalo, i o tom, jak jsem vypovídal od začátku vyšetřování nejen na policii, ale i u soudu, kde jsem nevypovídal vůbec. Chtěl bych říct, že jsem neříkal úplně všechno, ne proto, že bych chtěl lhát, ale zejména proto, že jsem věděl, že ostatní svědkové z důvodu obav o svou beztrestnost a své současné kariéry, že by mi to nepotvrdili zejména z obav o sebe sama. Dospěl jsem k tomu, že musím říct, jak to bylo od a do zet, bez ohledu na to, že to nepotvrdí,“ uvedl Dalík.

Na základě toho soud připustil jeho výpověď coby obviněného, kdy bude možné jeho výpověď použít jako důkaz.

Původně dostal čtyři roky

Už dříve byl Dalík odsouzen v souvislosti s údajnou žádostí o půlmiliardový úplatek ke čtyřem letům vězení, Nejvyšší soud ale kvůli procesním chybám lobbistu propustil na svobodu a přikázal vrchnímu soudu, aby o celé věci znovu rozhodl.

Vyhověl tak dovolání nejvyššího státního zástupce, který pro Dalíka požadoval tvrdší trest, stejně jako stížnosti obhajoby, která poukázala na špatně použitou verzi trestního zákoníku.

Marek Dalík

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Soud se totiž přiklonil k novější verzi, platné od roku 2010, zatímco sám Dalík úspěšně poukazoval na to, že úprava platná v době údajné korupce, tedy v roce 2007, by pro něj mohla být výhodnější, a tedy měla být použita právě ta.

Dalík se k úternímu jednání dostavil osobně, a to za doprovodu svého advokáta Gřivny a také bývalého pražského vrchního státního zástupce Vlastimila Rampuly. Toho do svého právnického týmu Dalík přibral na poslední chvíli.

Soud začal jednání čtením Dalíkova hodnocení ze znojemské věznice, kde si od loňského září až do letošního dubna odpykával čtyřletý trest. Během té doby se podle zprávy věznice choval slušně a příkladně, věnoval se samostudiu jazyků a zajímal se především o výtvarné umění a design.