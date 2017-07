Pondělní ráno bylo místy zatažené, teploty však byly velmi rozdílné. Zatímco v Karlových Varech naměřili devět stupňů Celsia, v Brně měli 18. Postupně se však rozdíly v teplotách smažou a nejinak tomu bude, i co se týče oblačnosti. České území od jihu ovlivňuje frontální vlna, která přinese do Čech zataženou oblohu a déšť a na Moravu a do Slezska i bouřky.

V Čechách se teplotní maxima přes den budou pohybovat od 20 do 24 stupňů, na Moravě a ve Slezsku pak až kolem 26 stupňů Celsia. Během noci na úterý můžeme čekat déšť, místy naprší až 35 milimetrů.

Také v úterý bude oblačno až zataženo s deštěm na většině území, během dne by však měl postupně déšť ustávat a oblačnost se bude od jihu protrhávat. Ranní maxima budou mezi 15 a 11 stupni Celsia, odpolední 17 až 21 stupňů.

Zataženou oblohu můžeme čekat také ve středu, déšť bude přecházet v přeháňky. Ranní teploty nepotěší, budou se pohybovat mezi 13 a 9 stupni Celsia, odpoledne pak mezi 14 a 18 stupni. Ve středu podle Honsové můžeme vzpomenout na pranostiku „Svatá Anna, chladná z rána”, v jejímž znamení však nebude pouze prostředek týdne, nýbrž v podstatě celý pracovní týden.

I noc na čtvrtek bude na srážky bohatá, čekat můžeme i trvalý déšť na celém území. Ten se bude přes den postupně měnit v přeháňky, ty však budou v odpoledních hodinách ustávat. Ráno očekávejme teploty maximálně 9 až 13 stupňů, odpoledne v Čechách 17 až 21, na jižní Moravě pak až 22.

Tlaková výše v pátek promění přeháňky během dne až v polojasno s nejvyššími teplotami zpočátku 11 až 15 stupňů Celsia, odpoledne bude 19 až 23 stupňů. Pátkem by také měl nejdeštivější červencový týden končit, v sobotu již můžeme čekat polojasno s přeháňkami pouze přechodnými a teplotami ráno mezi 10 a 14 stupni Celsia a odpoledne mezi 21 a 25 stupni. Podobný ráz počasí bude i v neděli s maximy až 28 stupňů.