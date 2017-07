Dělníci za dva roky opravili ocelovou i betonovou konstrukci. Na mostě je nová izolace, mostní závěry, odvodnění i zábradlí. Hotovi jsou i se sanací betonových pilířů a protikorozní ochranou ocelových částí. A právě ta byla asi nejsložitější a zabrala nejvíce času.

Starý nátěr byl totiž na ocelové části celých padesát let. Navíc to byl suřík, substrát olova, který se dnes nesmí používat. Dělníci ho museli ostříkat speciální technologií. V těchto dnech pracují na spodní části mostu.

„Dělá se sanace pylonů a pak přijde na řadu izolace na chodnících a další dokončovací práce,“ řekl Jan Kudrle, vedoucí úseku výstavby ŘSD České Budějovice. Rekonstrukce vyjde na více než 170 miliónů korun a zaplatí ji Státní fond dopravní infrastruktury.

Most byl v katastrofálním stavu



Most z roku 1967, který si drží světové prvenství, ale proslul i známými orlickými vraždami, byl v katastrofálním stavu. Už v devadesátých letech se objevilo několik trhlin v mostovce. Na rekonstrukci ale chyběly stovky miliónů korun, a tak se situace řešila omezováním vjezdu. S tolik potřebnou opravou se začalo až v červnu 2015, kdy se podařilo sehnat peníze.

Rekonstrukce ale zkomplikovala život řadě řidičům. Když se most úplně zavřel, museli využívat objížděk. Ty vedly většinou přes menší obce.

„U nás v Čimelicích je doprava tragická, protože chybí obchvat. Po zavření Žďákovského mostu to tady vypadalo katastrofálně, týdně přes nás projelo přes padesát tisíc aut,“ uvedl starosta Čimelic Vladimír Pánek.

Neukáznění řidiči opravy komplikují



Silničáři most zprůjezdnili loni v září. „Stále jsou tady dílčí omezení pro potřeby stání strojů sloužící pro dokončení celé rekonstrukce,“ upozorňuje Kudrle. Řidiči by tady měli projíždět maximálně padesátikilometrovou rychlostí. Jenže tu podle Ředitelství silnic a dálnic dodržuje jen málokdo a tím opravy ztěžují. Nedávno tady řidič osobního auta narazil do zábradlí, které se muselo znovu vyměnit.

Žďákovský most je dlouhý přes půl kilometru. Vede přes řeku Vltavu v místech Orlické přehrady. Řidič jezdí po dvouproudé silnici, která je sto metrů nad dnem řeky. Samotný oblouk váží přes 3100 tun a má rozpětí přes 370 metrů. Most se jmenuje podle zatopené obce Žďákov u Chrástu. Stavět se tady měl už v roce 1941, ale kvůli dvacetimetrovému vzedmutí hladiny musely být plány upraveny. Stavět se začal až současně s Orlickou přehradou, a to v roce 1958.