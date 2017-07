Jako celek se období od 17. července do 13. srpna jeví meteorologům coby průměrné. Teploty v jednotlivých týdnech však budou rozdílné.

„Nejteplejší počasí bude pravděpodobně během prvního týdne, kdy se vyskytnou tropická vedra, následně budou teploty klesat a začátek srpna očekáváme teplotně podprůměrný,” uvádí výhled.

Srážek by mělo nejméně spadnout v příštím týdnu od 17. do 23. července. Nejvíce pršet by naopak mělo v úvodu srpna, respektive v týdnu od 31. července do 6. srpna, který se jeví jako nejchladnější.

„Protože na celkovém úhrnu budou mít největší podíl srážky konvektivního charakteru (přeháňky, bouřky), lze očekávat dosti velké rozdíly ve srážkové bilanci mezi jednotlivými regiony,” zdůraznili meteorologové.

Postupné oteplování



Výhled na nejbližší dny slibuje pro neděli polojasnou oblohu s ojedinělými přeháňkami a teplotami mírně překračujícími hranici 20 stupňů. V pondělí by mělo být srážek více a objevit se mohou i bouřky. Teploty se dostanou k 25 stupňům.

Od úterý se začne výrazněji oteplovat a zejména ve středu a ve čtvrtek by měla odpolední maxima šplhat přes hranici 30 stupňů Celsia.