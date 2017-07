Z dalších stran by před branami Sněmovny zůstala SPD Tomia Okamury s podporou 4,5 procenta i Piráti, kterým by dalo hlas 3,1 procenta voličů. Úsvit by dostal 2,2 procenta hlasů, Strana zelených dvě procenta. Svobodní by oslovili 1,3 procenta voličů.

Při hypotetickém přepočtu na mandáty by ANO mělo 89 poslanců, komunisté 35 a ČSSD 32. Občanské demokraty by zastupovalo 20 zákonodárců, lidovce 14 a TOP 09 10.

Předpokládaný zisk mandátů v červnu podle STEM

FOTO: David Ryneš, Novinky

Voleb by se zúčastnilo 56 procent oprávněných voličů.

„ČSSD zastavila svůj propad a zaznamenala dílčí posílení. I tak zaostává za hnutím ANO o téměř 20 procentních bodů,” konstatovala agentura s poukazem na předchozí průzkum, který ČSSD přisoudil pouze 11,4 procenta.

Vývoj volebního modelu

FOTO: David Ryneš, Novinky

Lidé si stále myslí, že STAN je v koalici s TOP 09



„V modelu uvedlo 1,4 procenta dotázaných kombinaci TOP 09 STAN. Koalici Lidovci a starostové uvedlo 0,5 procenta. Tyto podíly jsme vždy mezi oba subjekty rozdělili rovným dílem,” uvedla agentura k výsledkům. TOP 09 a STAN ale již dlouhou dobu koalici netvoří.

Podle výsledků průzkumu by se lidovci, kteří do voleb míří právě v koalici se STAN, do Sněmovny nedostali. Hnutí STAN by podle modelu dostalo 1,9 procenta. Koalice dvou subjektů by ke vstupu do Sněmovny potřebovala získat alespoň deset procent hlasů.

„Povědomí o této koalici je nadále slabé,” připomněla na adresu lidovců a starostů agentura.

Volební model STEM (v procentech) květen 2017

červen 2017

konec června 2017

ČSSD 16,6 11,4 13,3 ANO 28,3 32,8 32,9 KSČM 12,2 12,7 14,3 ODS 7,4 9,6 9,1 KDU-ČSL 7,1 7,4 6,7 TOP 09 6,4 5,5 6,2 zdroj: STEM

Podle preferencí, které zahrnují i nerozhodnuté voliče a ty, kteří by k volbám nešli, dosahuje podpora ANO 24 procent, KSČM a ČSSD shodně 11 procent a ODS šesti procent. Lidovce uvedlo pět procent a TOP 09 čtyři procenta respondentů.

Průzkum proběhl od 21. června do 3. července a zapojilo se do něj 1038 respondentů.