Zatímco 79 procent respondentů nad 30 let v průzkumu řeklo, že by mladí nejraději jen seděli u počítače, hráli hry a bavili se na sociálních sítích, pouze třetina lidí do 29 let to potvrdila. Pětina mladých naopak uvedla, že se ve volném čase raději věnuje kreativní tvorbě. V průzkumu jim to ale věřilo jen 0,6 procenta lidí starších 30 let.

Prý jen zábava



Agentura Ipsos Instant Research se v březnu 2017 ptala 630 lidí v ČR, které rozdělila do dvou skupin podle věku. Naprostá většina těch starších (98 procent) se domnívá, že mladí by nejraději svůj volný čas věnovali pouze zábavě a nemají zájem o charitativní aktivity.

Více než polovina dotázaných do 29 let ovšem uvedla, že by se chtěla do charity zapojit, jen neví jak. Řada z nich řekla, že jim chybí čas (49 procent) nebo peníze (30 procent).

Aktivně se nejrůznějšími způsoby ve svém okolí snaží pomáhat 13 procent mladých lidí a 17 procent se těmto aktivitám věnuje občas.