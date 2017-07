„Prázdniny jsou u nás nejtěžší, děti volají nejvíce, protože není škola. Telefonují už od rána i dlouho do noci. A nejčastější témata se týkají vztahových věcí, prvních lásek, sexuálních zkušeností, rozchodů a také těhotenství a antikoncepce,“ řekl Právu vedoucí Linky bezpečí Peter Porubský.

O těchto citlivých věcech chtějí s jeho kolegy a kolegyněmi hovořit především dívky, a to ve věku čtrnácti až patnácti let, přičemž ty mladší jsou ještě tzv. pod zákonem, a tedy často řeší i možné následky. A to jak v podobě hrozby těhotenství, tak možné právní dohry jejich sexuálních partnerů, kteří v případě, že jim je patnáct a více let, jsou již trestně odpovědní.

Objevují se telefonáty týkající se závislostí, alkoholu, prvních cigaret, drog, ale i akutní situace s opilým kamarádem ležícím například v bezvědomí vedoucí Linky bezpečí Peter Porubský

„Je to navázáno na volnější prázdninový režim, kdy dívky řeší svoje první lásky i sexuální zkušenosti, radí se s námi. A pak volají s tím, že nedostaly menstruaci a mají obavy, jestli nejsou těhotné a co mají dělat,“ přiblížil Porubský.

Právě hovorů o těhotenství vedou podle něj pracovníci Linky bezpečí v červenci a srpnu nejvíce, v průměru dvě stovky za oba měsíce. „A ještě větší nápor pak s dívkami ohledně gravidity máme po prázdninách,“ doplnil k tomu vedoucí linky.

Naopak kluci, především ti kolem třinácti a čtrnácti let, zase řeší na Lince bezpečí jiné problémy. „Objevují se telefonáty týkající se závislostí, alkoholu, prvních cigaret, drog, ale i akutní situace s opilým kamarádem ležícím například v bezvědomí,“ nastínil Porubský.

Přes léto spíše vztahová poradna



Dodal, že v letním období je Linka bezpečí spíše jakousi vztahovou poradnou řešící s dětmi dosud nepoznané věci – lásku, sex, odloučení i rozchod.

„Máme takové ty situace, kdy se děti seznámí a zamilují na táboře, ale po jeho konci ten jejich partner odjíždí na druhou stranu republiky, a tak řeší, jak s ním být v kontaktu a co dělat dál. A pokud jde už o dlouhodobější vztah, tak prázdniny jim umožňují být spolu více a zkoušet nějaké první sexuální zkušenosti,“ přiblížil Porubský.

První velké lásky a následné rozchody, odloučení a zklamání jsou podle Porubského pro děti náročné a mohou vést i k nějakému zkratkovitému jednání, proto prý pracovníci bezplatné linky dětem radí, jak se s danou situací co nejlépe vypořádat, aby ji zvládly.

„Necháváme jim spíše prostor, ať si to obrečí a postupně se z toho dostanou. S dětmi se dá ještě dobře pracovat, aby ten smutek a naštvanost odezněly, pak hledáme konstruktivní řešení, jak vše zvládnout, co pro sebe udělat, i jak to vyřešit, aby byli při odloučení s partnerem v kontaktu,“ poznamenal Porubský,