Pondělí je z celého týdne nejchladnějším dnem a v jednotlivých částech republiky panuje zcela rozdílný charakter počasí. Na severu je polojasno, ve středu země je oblačno a na jihu Čech a na Moravě prší. Srážky budou ustávat během odpoledne. Teploty se v Čechách budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni, na Moravě to bude mezi 21 až 25 stupni.

V úterý by se teploty měly v Čechách pomalu zvyšovat na 21 až 25 stupňů, na Moravě budou v rozmezí 23 až 27 stupňů. Na severu Čech se mohou ještě objevit dešťové přeháňky.

Ve středu bude jasno nebo polojasno, odpoledne se objeví kupovitá oblačnost a místy může pršet. Ranní teploty se budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni, odpolední v Čechách 22 až 26 stupňů, na Moravě vystoupá rtuť teploměru až na 28 stupňů.

Podobný ráz počasí předpovídají meteorologové také na čtvrtek. Na některých místech by se mohly objevit bouřky. „Jejich intenzitu a místa, kde by měly být, se teprve upřesní,“ uvedla Honsová. V Čechách by se teploty měly pohybovat mezi 23 až 27 stupni, na Moravě bude tepleji, tam by se teploty měly pohybovat v rozmezí 25 až 29 stupňů.

V pátek bude jasno a slunečno s teplotami mezi 26 až 30 stupni, na Moravě bude až 32 stupňů. Odpoledne ale přijde studená fronta, která s sebou přinese bouřky, déšť a ochlazení na víkend.

O víkendu bude polojasno až oblačno s občasnými dešťovými přeháňkami, v neděli by se mohly lokálně objevit další bouřky. Teploty se v sobotu budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni, v neděli mezi 23 až 27 stupni.