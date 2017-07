„Dokud tady budeme, sedmdesát let to držíme, tak bude kvalitní dostupné zdravotnictví pro všechny, a nebude to předmětem zisku, a za to já jsem připraven zemřít“, slíbil emotivní Zaorálek, který se do čela kandidátky postavil v době, kdy je strana v hluboké krizi a podle aktuálního průzkumu agentury Kantar TNS je s deseti procenty voličských preferencí až čtvrtá. [celá zpráva]

Zaorálek ale v Otázkách Václava Moravce prohlásil, že chce dosáhnout až na 25 procent před volbami a pak se prý teprve bude rozhodovat o vítězi. „Kdo mě zná, ví, že jsem buldok. A až tohle dokážu, tak začne skutečná bitva o to, kdo vyhraje ve volbách,“ dodal v České televizi současný ministr zahraničí.

Lubomír Zaorálek (vpravo) a Miroslav Kalousek byli v neděli 2. července 2017 hosty diskusního pořadu ČT Otázky Václava Moravce.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Lídr TOP 09 Kalousek argumentoval tím, že se neustále zvyšuje délka života a současný zdravotnický systém je neudržitelný. Na to, že se lékařská péče drží na současné úrovni podle něj doplácí zdravotnický personál, který má mizerné platy. Ani to ale podle Kalouska v budoucnu stačit nebude „Pokud budeme mít všichni všechno zadarmo, tak se sníží úroveň zdravotní péče,“ řekl.

Na důchody pro dnešní třicátníky nebude



Jako řešení navrhuje TOP 09 hrazenou nadstandardní péči a možnosti připojistit se na ní. To sociální demokracie odmítá. Vpuštění soukromého sektoru do zdravotnictví by podle Zaorálka v konečném důsledku vedlo ke zdražování a snižování základní úrovně péče a obohacování oligarchů.

V podstatě totožný spor se stejnými argumenty svedli lídři sociální demokracie a TOP 09 nad důchodovým systémem. Kalousek prohlásil, že je současný systém neudržitelný a současní třicátníci již nemohou počítat s tím, že by v důchodu dostávali okolo 40 procent jako nyní. Reálných je podle něj 20 až 25 procent. Na zbytek si prý mají spořit.

Zaorálek reagoval varováním, že v případě příchodu další ekonomické krize mohou penzijní fondy zkrachovat, což důchodce ožebračí. Na otázku, kde chce brát peníze na udržení současného stavu, ale volební lídr ČSSD konkrétně neodpověděl.