Tropy v červenci nečekejme, ale na koupání to bude

Červenec bude teplotně průměrný. Česko by neměla spalovat tropická vedra, nebude ale ani nepříjemné chladno. Denní teploty by se měly pohybovat nejčastěji od 23 do 27 stupňů Celsia. Pokud jde o srážky, Očekávají meteorologové období průměrné až slabě nadprůměrné. Průměrné týdenní úhrny se budou pohybovat v rámci ČR většinou v intervalu 10 až 25 mm.