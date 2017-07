Co říkáte na předvolební návrhy konkurence? ANO chce paušál pro zaměstnance, zrušit superhrubou mzdu a zavést 19procentní daň pro výdělky do 113 tisíc korun hrubého měsíčně a tím lidem zvýšit příjmy.

Já se musím smát. Superhrubá mzda byla zrušena zákonem v roce 2012 s účinností od roku 2015. Vláda toto zrušení zrušila a superhrubou mzdu si ponechala. Když to nyní Babiš navrhuje, tak je to jen komedie. To samé se týká paušálů. Ty jsme také prosadili do zákona, který Babiš zrušil.

A co návrhy soc. demokracie?

Jak soc. dem. a ODS, tak my si uvědomujeme, že s platy je velký problém, protože si stát bere velmi mnoho. Zaměstnavatel má oprávněný pocit, že platí za pracovní místo příliš a zaměstnanec zase, že si domů nese malou výplatu, protože stát si z toho bere 50 procent. Bere si víc než z piva, jídla nebo energie.

Přitom ke konkurenceschopnosti nás může dovést pouze práce, a proto by měla být zdaněna co nejméně. ČSSD na to reaguje progresívním zdaněním, tím uleví nízkopříjmovým, ale vezme vysokopříjmovým. Tím ale ještě více zkomplikuje zaměstnávání lidí s vysokou přidanou hodnotou.

ODS navrhuje razantní snížení daně z příjmu fyzických osob, tím uleví středně a vysokopříjmovým, ale nikoli už nízkopříjmovým, kteří díky slevám na dani už často daň neplatí vůbec. Náš návrh je férový pro všechny zaměstnance i živnostníky všech příjmových skupin, protože sociální pojištění platí všichni.

Přál bych si, abyste měl pravdu a nikdo s hnutím ANO nechtěl spolupracovat na likvidaci systému parlamentní demokracie

ČSSD navrhuje zdanění bank a progresivní zdanění i pro právnické osoby. To by pro vás nebyl problém, kdybyste s nimi chtěli jít do vlády?

S takovými návrhy totálně nesouhlasíme, stejně jako oni nebudou souhlasit s našimi. Ale v zájmu demokracie a prozápadního směřování tady může vzniknout vláda, která s daňovým systémem nepohne a bude tu spíše pro údržbu. To se dá přežít. Přežít by se nedal odchod z EU a oligarchická vláda.

Nehýbat s daněmi, protože jsou tak akorát. S tím jde do voleb koalice lidovců a Starostů.

Lidovci a Starostové budou vždy říkat to, co jejich potenciální partner.

To nemyslím, oni jako jediní říkají, že víc než další daňové změny je stabilní prostředí. Co říkáte na jejich odvahu risknout desetiprocentní hranici, kterou musí ve volbách překročit ke vstupu do Sněmovny?

Je to velké riziko pro jejich voliče. Ti musí zvážit, zda jejich hlasy – jistě poctivých demokratických voličů – nepropadnou. A také musí zvážit, že když uspějí, tak jsou první potenciální partner Andreje Babiše.

Podle mého to vylučují stejně jako ODS a vy. Také ČSSD by s tím měla problém. Přitom je ANO favoritem voleb. Jak podle vás tato schizofrenní situace dopadne?

Přál bych si, abyste měl pravdu a nikdo s hnutím ANO nechtěl spolupracovat na likvidaci systému parlamentní demokracie. Soc. demokracie i lidovci ale dnes s ANO spolupracují, a hnutí STAN s tím také očividně počítá, takže nemohu být optimista.

Andrej Babiš před časem uveřejnil svůj program s názvem: O čem sním, když náhodou spím. Já k tomu dodávám: O čem sní Andrej Babiš, tak z toho slušní lidé nespí. On sní o likvidaci obecních, krajských zastupitelstev a o paralýze parlamentu. To je extrémismus, s kterým lze jen bojovat, a nikoli s tím spolupracovat. Já garantuji, že s komunisty a s hnutím ANO spolupracovat nebudeme. S ostatními jsme ochotni hledat demokratický kompromis.

Byla by široká koalice všech proti Babišovi životaschopná?

Kompromis stran, které ctí demokratický systém, se dá vždy udělat. Ale nelze kolaborovat s někým, kdo chce systém změnit na autokracii.

Vaším volebním heslem je: Neuhneme. Ale přijde mi, že jste dost uhnuli proti svým minulým pravicovým programům a stejně jako ostatní strany nabízíte plný koš líbivých slibů.

S tím nesouhlasím, jsme jediná strana, která nerezignovala na důchodovou reformu. Ta s sebou nese řadu nepříjemných rozhodnutí a my ji v programu popisujeme zcela nepopulisticky. Nerezignovali jsme ani na nadstandardy a vyšší spoluúčast pacientů.

Slibujete, že postupně snížíte sociální odvody o osm procent, chcete na školství přidat dalších 30 miliard, ročně postavit 70 kilometrů dálnic, dát procento na kulturu, dvě procenta na armádu. Kde na to chcete vzít? Podle Andreje Babiše váš program udělá do rozpočtu 180miliardovou sekeru.

To spočítal docela přesně, my jsme náklady na naše kroky spočítali na 160 miliard. Zřejmě rozdíl je v dálnicích, u kterých počítáme se zapojením privátního kapitálu, bez kterého by takové tempo budování nebylo možné. Ale přesto je náš program poctivý a realistický, protože počítáme i s navýšením příjmů.

Při současném tempu hospodářského růstu můžeme počítat s růstem příjmů o 60 až 70 miliard ročně. K tomu připočtěte 20 miliard úspor, které chceme prosadit na nesmírně zbytnělém státním aparátu, který za poslední čtyři roky neuvěřitelně nabobtnal o 30 tisíc zaměstnanců.

Andrej Babiš živnostníkům vyhlásil válku a velké ryby mohou v klidu spát

Ty chcete propustit?

Nesporně ano, je tu spousta zbytečných agend, které když zrušíme, tak propustíme i úředníky, protože nebudou mít co administrovat. Další velké miliardy jde ušetřit transparentním hospodařením. Tato vláda měla plná ústa boje s korupcí, ale je vládou s historicky nejvyšším počtem zakázek bez výběrového řízení. A zakázky bez výběrového řízení jsou vyhozené peníze.

Když budeme transparentně hospodařit a trvat na výběrových řízeních, tak si můžeme přičíst dalších 30 miliard. Když to sečtete, tak máte tři sta miliard za čtyři roky k dispozici. Je to dost přesvědčivé zdůvodnění, že to není populistické.

Nevím ale, jestli je to proveditelné. Jak přinutíte úřednictvo, aby začalo provádět vaše úsporné plány?

To určitě nebude jednoduché, ale jde to. Byl jsem osm let úředník, dvacet let jsem politik a jediný ministr financí, který snížil mzdové objemy ve státní správě. Už nebudu ministr financí, pokud bychom toto místo ve vládě obsazovali, ministrem bude Luděk Niedermayer (europoslanec, dříve viceguvernér ČNB).

A my jsme připravení snížit objem prostředků na úředníky. Neklesnou jim ale platy, jen odejdou ti nepotřební. Koneckonců privátní sféra se potýká s nedostatkem pracovních sil a 30 tisíc úředníků absorbuje velmi rychle a ráda je zaměstná.

Musíme si konečně přiznat, že důstojné penze už nedokážeme ufinancovat pouze z pojištění

Jste nervózní z průzkumů, které zůstávají pro TOP 09 pod deseti procenty?

Ne. Může vám to znít příliš sebevědomě, ale já nepochybuji o dvouciferném výsledku. Jsem realista a nemám ambici, že to vyhrajeme. Nervózní jsem z toho, že dáme zpátečku z EU. Z toho, že si zvykáme na řeči, že za vše může bruselská hydra úředníků. Místo, abychom po pravdě říkali, že za rozhodnutími stojí 28 ministrů nebo premiérů. My přece máme možnost tam sedět a uplatňovat své priority.

Chcete snižovat sociální odvody, tím ale podlomíte financování důchodů. Jak tu díru zalepíte?

I dnes při plné zaměstnanosti a nesmírně vysokém penzijním pojištění je důchodový účet stále v deficitu. To nejde kompenzovat dalším zvýšením pojištěním, tím by se dál zdražila práce.

Musíme si konečně přiznat, že důstojné penze jsou už neufinancovatelné jen z pojištění. A to vzhledem k zvyšujícímu se věku a počtu seniorů. Musíme to financovat z jiných zdrojů a my bychom na penzijní účet chtěli nasměrovat třicet procent z výběru DPH. To by na mnoho let mělo zajistit vyrovnaný penzijní účet.

Ty peníze budou chybět jinde.

Když budeme rozumně hospodařit, budeme mít k dispozici 300 miliard, které bohatě postačí na snížení odvodů, na důchody, školství, kulturu i armádu.

Přežít by se nedal odchod z EU a oligarchická vláda

A kdy přijde zlom, kdy důchody nezaplatíme ani z DPH a budou se muset začít snižovat?

To určitě brzy nastane, a proto je nutná i reforma penzí, a proto považujeme za vekou chybu, že vláda zrušila druhý důchodový pilíř. Odpustil bych jim to, kdyby navrhli něco jiného.

My chceme o druhý pilíř znovu bojovat. Když k tomu nenajdeme podporu, tak připadá v úvahu varianta, že se bude dále snižovat sociální pojištění a bude podporováno individuální spoření.

Tato reforma není ale pro dnešní penzisty. O jejich důstojnou penzi se musíme postarat. Ale je potřeba mladé generaci konečně říci, že bude z průběžného pilíře brát méně než 40 procent průměrné mzdy, jak tomu je dnes. Ale musíme jí umožnit do systému méně přispívat a tím získat větší prostor šetřit na sebe.

Jak ve zdravotním, tak penzijním pojištění prosazujeme velmi nepopulistickou, někdo říká politicky sebevražednou, ale poctivou větu. A ta zní: víc osobní spoluúčasti a víc osobní odpovědnosti. Bez toho nejsou systémy ufinancovatelné.

Vyčítáte vládě, že zrušili vaši důchodovou reformu, ale sami chcete zrušit EET. Vy jste přišli s politickým receptem, jak řešit společenský problém. To samé udělala dnešní vláda. Jaký je mezi vámi rozdíl?

Je přece rozdíl, když řešíte strukturální problém, který trápí celou Evropu, a tím je prodlužování lidského věku. A nám záleží na tom, aby i poslední dny člověka byly důstojně zajištěny, a to nelze udělat bez větší míry osobní odpovědnosti a spoluúčasti.

Krácení tržeb v maloobchodě je něco zcela jiného. To se na celém úniku z DPH podílí jen pěti procenty. Česko teď veškeré úsilí soustředilo pouze na tento pětiprocentní podíl, přinutilo stát i živnostníky investovat miliardy, které se nikdy nevrátí.

My neříkáme, že to zrušíme a vykašleme se na daňové úniky. My to zrušíme a soustředíme se na velké ryby. Dnes jsou tyto velké ryby ponechány bez povšimnutí finanční správy. A to proto, že kdo vládl a dál vládne ministerstvu financí, je sám velkou rybou. Andrej Babiš vyhlásil válku živnostníkům a velké ryby mohou spát.

Proč to rušit do základu a pouze to nekorigovat?

Kdybychom znali způsob, jak korigovat, aby to zůstalo užitečné a pro všechny stejné, tak ho použijeme. Co dnes říkají lidovci, považuji za největší zrůdnost, kterou jsem kdy slyšel. Oni prosadili rameno vedle ramene společně s Babišem a Sobotkou všechny čtyři fáze EET a teď říkají, že budou bojovat, aby nebyla zavedena třetí a čtvrtá fáze. Tím vlastně říkají, že na část živnostníků bude evidence uvalena a na část ne.

Lidovci a Starostové budou vždy říkat to, co jejich potenciální partner

Když jste prosazovali zdravotnické poplatky, tak jste je také zavedli plošně. A pak jste pod tlakem udělali výjimky.

Vaše přirovnání absolutně nesedí. Výjimky ze sociálních důvodů a použití represivních nástrojů v podnikání je něco jiného. Chcete s panem ministrem Jurečkou a předsedou Bělobrádkem vysvětlovat poctivému hospodskému, že je potenciálně větší zloděj než pokrývač? Jaký právem a s jakou arogancí chce někdo něco takového říkat?

Koho bude TOP 09 podporovat v prezidentské volbě?

Nejblíže máme k panu profesoru Drahošovi.

Co říkáte na kandidaturu exředitele Škody Auto Vratislava Kulhánka?

Přeju mu hodně štěstí, ale naše sympatie má pan Drahoš.