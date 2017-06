„Je to důsledek globalizace. Přišlo to k nám přes západní Evropu. Registrujeme desítky případů ročně,“ řekl Ladislav Machala z Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí a šéf AIDS centra Nemocnice Na Bulovce.

Podle jeho slov je největším nebezpečím to, že lymfogranuloma připomíná celou řadu neinfekčních nemocí, jako jsou třeba hemeroidy nebo některé zánětlivé střevní nemoci.

Když se na ni přijde brzy, čeká pacienta zhruba měsíční terapie léky Ladislav Machala, lékař

„Mám mnoho pacientů, kteří chodili několik měsíců po specialistech, ale stále se nemohlo přijít na to, co jim vlastně je,“ uvedl Machala s tím, že pokud se nemoc nepodaří včas odhalit, může to znamenat nespočet zdravotních komplikací, někdy i nutnost operačních zákroků.

„Když se na ni přijde brzy, čeká pacienta zhruba měsíční terapie léky,“ vysvětlil lékař a dodal, že pražská Bulovka byla v roce 2011 jednou z prvních nemocnic ve střední Evropě, která byla schopna tuto nemoc diagnostikovat. Tehdy doktoři objevili chorobu u šesti lidí, loni jich bylo už třiačtyřicet.

Léčba se i opakuje



Nemoc se šíří především v gay komunitě, ale několik případů zaznamenali lékaři i mezi heterosexuály. Podle Machaly budou počty nakažených raketově přibývat. „Je to nemoc blízké budoucnosti,“ zdůraznil.

V ČR roste množství lidí nakažených některou z pohlavních nemocí. Situace je podle odborníků alarmující. Například u kapavky se podle údajů Státního zdravotního ústavu počet nakažených od roku 2011 zdvojnásobil, hlášeny jsou i stovky případů onemocnění syfilis a dlouhodobě vzrůstá i počet nemocných HIV.

Největší procento nakažených je zejména mezi muži, kteří mají sex s muži. Doktoři také v posledních letech zaznamenali velké množství pacientů, kteří mají několik pohlavních nemocí současně nebo se se sexuálními chorobami léčí opakovaně. „Není vzácností, že některé léčíme posedmé nebo poosmé. Výrazně přibývá těch, kteří mají syfilis a zároveň jsou HIV pozitivní,“ řekl Filip Rob z Dermatovenerologické kliniky Na Bulovce.

Odborníci nárůst počtu nakažených přičítají hned několika příčinám. „Jednou z nich je paradoxně lepší léčba pacientů s HIV. Žijí s nemocí déle, a mohou tedy déle pokračovat v sexuálních aktivitách. Situaci také zhoršují anonymní mobilní aplikace pro vyhledávání sexuálních partnerů a stále častěji se vyskytující takzvaný chemsex, tedy sexuální praktiky spojené s braním drog,“ uvedl Rob.

Kritický stav si uvědomuje i ministerstvo zdravotnictví, chce proto zlepšit informovanost lidí a prevenci.