KDU-ČSL, která se rozhodla kandidovat spolu se STAN, by se tak do Sněmovny nedostala, neboť by nepřekročila desetiprocentní hranici nutnou pro vstup koalice dvou subjektů do Sněmovny.

Z dalších stran průzkum přisoudil 4,5 procenta SPD Tomia Okamury, 3,5 procenta Pirátům, tři procenta Zeleným a 2,5 procenta Svobodným.

„Hnutí ANO se měsíc po vládní krizi vrátilo na hodnoty, kde se pohybuje průměrně od krajských voleb 2016 (27 - 28 procent). ČSSD stagnuje okolo 14 procent a poprvé v historii modelu Median ji předhonila KSČM, ačkoli rozestup stran je v rámci statistické chyby,” uvedla agentura a připomněla, že do průzkumu se ještě plně nepromítla změna lídra ČSSD.

Volební model podle společnosti Median (v procentech) březen duben červen ANO 28,5 28 27,5 27,5

KSČM 13,5 12,5 15,5 ČSSD 20 18 14 ODS 7,5 9 10 KDU+STAN 8,5* 9* 9 TOP 09 8 8 7,5 * součet podpory samostatně uváděných KDU-ČSL a STAN

zdroj: Median

Voleb by se zúčastnilo 58 procent voličů.

Volební potenciál



Volební potenciál, který ukazuje hypotetickou podporu všech voličů, kteří stranu reálně zvažují a nevylučují účast, je u ANO 32 procent. U ČSSD a KSČM je to shodně 17 procent a u koalice lidovců a STAN 14,5 procenta. Občanští demokraté mají potenciál 13 procent, TOP 09 11 a Okamurova SPD 7,5 procenta. Sedm procent lidí by teoreticky mohli oslovit Piráti, 5,5 procenta Zelení a 4,5 procenta Svobodní.

Průzkum se konal od 20. května do 25. června a zapojilo se do něj 1005 respondentů.