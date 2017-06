Podle informací Práva se bude rozhodovat mezi Bečvářovým prvním zástupcem generálporučíkem Jiřím Balounem a generálmajorem Alešem Opatou, který se v létě vrátí z belgického Monsu, kde byl ve vrchním velitelství NATO v Evropě. Opata by se po návratu měl stát jedním ze tří řadových zástupců náčelníka generálního štábu.

Ze hry o nejvyšší post zřejmě vypadl generálporučík Miroslav Žižka, který se v létě vrátí z Bruselu, kde tři roky sloužil jako armádní představitel u NATO a EU. Pro něj vedení armády nenašlo využití a dalo jej tzv. do dispozice. Žižka je tím překvapený, protože se ve svých 52 letech necítí na odchod do důchodu.

„Pokud se najde vhodná pozice, mám zájem v české armádě pokračovat,“ vzkázal z Bruselu.

Na jeho místo do Bruselu se chystá zástupce náčelníka generálního štábu generálporučík František Malenínský a další zástupce generálmajor Petr Mikulenka, ten by měl vystřídat Opatu v Monsu. Nejvyšší velení by měl doplnit generálmajor a bývalý velitel vzdušných sil Jiří Verner, který by měl nahradit Mikulenku.

Změna čeká i vedení speciálních sil, ty nově povede plukovník Pavel Kolář. V pozici šéfa Ředitelství speciálních sil vystřídá Karla Řehku, který se stane zástupcem velitele Mnohonárodní divize severovýchod v polském Elblagu.