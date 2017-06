Ostravská ČSSD, která má zhruba 800 členů, je rozdělena na dva tábory. Loni v listopadu odvolali soc. dem. tehdejšího předsedu Lumíra Palyzu. Vedení strany ale v lednu vyhovělo stížnosti krajského předsedy Miroslava Nováka a závěry z okresní konference kvůli porušení stanov zrušilo. Na opakované konferenci byl Palyza opět odvolán a novou předsedkyní se stala Jana Vajdíková.

Krajský výkonný výbor v čele s Novákem navrhl přeregistraci členů v Ostravě, s čímž vedení ČSSD souhlasilo a zároveň vyškrtlo Vajdíkovou a místopředsedu okresní organizace a poslance Adama Rykalu z kandidátky pro podzimní parlamentní volby.

Lumír Palyza

FOTO: Právo

„Účelem přeregistrace je prokázání skutečného počtu členů v okresní organizaci. Člen, který přijde k přeregistraci musí mít doklad, kterým prokazuje členství v ČSSD a platný občanský průkaz,“ vysvětlil mluvčí ČSSD Mikuláš Klang. „Protože jde o interní proces, tak nebudeme výsledek přeregistrace zveřejňovat,“ dodal.

Podle Vajdíkové nebyl pro přeregistraci důvod, rozhodnutí předsednictva však respektuje. Obává se však, že vzhledem k negativní náladě uvnitř ČSSD velké množství lidí k registraci nepřijde. „Je to buzerace obyčejných lidí, protože řadoví členové, kteří jsou, tak chodí na schůze, všechno. Ale aby se museli znovu registrovat, tak to je hrozné,“ potvrzuje jedna z členek, která je v ČSSD sedm let.

Odcházet z ní ale nechce. „Protože z boje se neutíká, a navíc věřím tomu, že pokud dostane ČSSD nové vedení, pořádné vedení, tak určitě i preference půjdou nahoru a zvedne se,“ míní. K půtkám v ostravské soc. dem. se žena ale moc vyjadřovat nechtěla. „Ostuda, ostuda. Nevím, co k tomu dál říct,“ poznamenala s tím, že už je to neúnosné. „Ta přeregistrace tomu asi nepomůže. Stejně to jsou žabomyší války těch nahoře.“

Ne každý z ostravských sociálních demokratů ale považuje přeregistraci za zbytečnost. „Když mě někdo o něco požádá, tak se to snažím splnit, a pokud to strana potřebuje, tak není vůbec o čem diskutovat,“ uvedl šestasedmdesátiletý Jiří Lexa, který je členem ČSSD od roku 1991.

Nechceme guláš

Že je přeregistrace jednoduchý proces potvrdil Leoš Koláček, bývalý místostarosta Ostravy-Vítkovic. „Byla to jenom oficialita. Kontrola podle občanského průkazu, zaplacení známečky. A samozřejmě jsme si nechali potvrdit, že je přeregistrováno, aby s tím neměli pan Novák, pan Sobotka a spol. problémy,“ nastínil a přiznal, že problémy v ostravské ČSSD jsou už dlouho.

„Chceme, aby organizace fungovala tak, jak má. Ale jsou tady tlaky na to roztřídit a vrátit do vedení celou starou zprofanovanou partu, a členové už toho mají dost. Takže všichni k přeregistraci přijdou, aby to fungovala tak, jak má. Aby z té Ostravy nedělal nikdo takový guláš,“ řekl Koláček bojovně.