"Vyplnil už přihlášku," potvrdil předseda kolínských sociálních demokratů Marek Semerád. Organizace by jeho vstup měla schválit 26. června. Komplikace Semerád neočekává. Podle něj Paroubek ještě v politice neřekl poslední slovo.

Paroubek vstoupil do obnovené ČSSD v roce 1989. Hned zamířil do jejího vedení, stal se ústředním tajemníkem a v roce 1993 neúspěšně kandidoval na předsedu proti Miloši Zemanovi.

Do nejvyšších pater politiky naplno vstoupil v dubnu 2005, kdy se po odstoupení Stanislava Grosse stal do srpna 2006 předsedou vlády a od května 2006 do června 2010 zastával post předsedy ČSSD. Na něj rezignoval po parlamentních volbách 2010, kdy strana pokračovala v opozici.

V říjnu 2011 oznámil odchod z ČSSD. Poté byl předsedou strany Národní socialisté - levice 21.století (LEV 21). Dnes už nepatří mezi hlavní politické hráče.