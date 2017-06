V den rozhovoru skončil na postu volebního manažera Jan Birke. Byla to čerstvá informace, takže Chovanec jen naznačil, že pravděpodobně sestaví a povede volební tým. Informaci chtěl potvrdit až večer poté, co si s Birkem promluví. O dvě hodiny později oficiálně oznámil, že sám Birkeho dočasně nahradí.

Mluvil jste o tom, že včera nastal nový začátek, který by měl sociální demokracii posunout. Nicméně o vedení ČSSD se teď mluví jako o triumvirátu. Máte pocit, že to pro voliče bude pochopitelné?

Jsou to mediální zkratky a nálepky. Žádný triumvirát tam není. Bohuslav Sobotka se bude naplno věnovat funkci premiéra, kterou dělá velmi dobře. Je to jeden z nejlepších premiérů od roku 1989. Luboš Zaorálek je novou tváří sociální demokracie pro volby. Není novou tváří pro členy sociální demokracie, ale jako lídr, který směřuje k funkci premiéra. Je to vlastně jeho nová role a já se budu starat o chod sociální demokracie a technicko-organizačně zabezpečovat volby. Musíme ve volební kampani výrazně přidat, tedy zařadit ze stupně 1 na stupeň 3 a potom v září a v říjnu aspoň na stupeň 5.

Ale tradičně je to tak, že ve chvíli, kdy předseda sociální demokracie oznámí, že v čele strany končí, tak vy jako statutární místopředseda se ujmete vedení strany. Teď se ta role roztříštila, že vy nebudete mít na starosti volby, ale budete ...

Budu mít na starosti přípravu voleb, ale volební lídr, tedy ta tvář pro novou vládu, to nemá nic moc společného se řízením sociální demokracie, to je Luboš Zaorálek. Nevidím v tom žádný velký rozpor. Není to žádný triumvirát. Je to rozdělení rolí. Stejnou cestou šla před lety německá sociální demokracie. Je to ve světě, kde se spolu politici baví ve vedení strany baví a nevyvražďují se, ale hovoří spolu a hledají řešení, je to běžný nástroj.

Jistě, v sociální demokracii začala vzrůstat nespokojenost a nejistota právě kvůli padajícím volebním preferencím. Je to úzce spojené. Volební výsledek je úzce spojený se spokojeností spolustraníků, tak jestli se neobáváte toho, že ačkoli vy budete udržovat ve straně klid, tak vaši kolegové budou nejvíc reagovat na preference.

Máme čtyři měsíce do voleb. Sociální demokracie se musí především přestat zabývat sama sebou. Pokud se budeme ještě chvíli zabývat sami sebou, tak budeme pro voliče zbyteční a nečitelní. Musíme vést poselství k lidem, to povede Luboš Zaorálek, já budu zabezpečovat týl. Odpracuju to a budu se snažit komunikovat uvnitř sociální demokracie s našimi lidmi, aby se stmelili za volebním lídrem Lubomírem Zaorálkem, abychom přestali řešit žabomyší vláky a do voleb pracovali na společném výsledku.

Milan Chovanec o pádu Bohuslava Sobotky



Sociální demokracie je nyní roztříštěná, ačkoli většina odpůrců Bohuslava Sobotky už ze strany odešla, když si vezmu Marii Benešovou nebo Jeronýma Tejce. Jak si tedy vysvětlujete to, že ačkoli sociální demokracie splnila devadesát procent svého programu a vládla poměrně úspěšně po celou dobu ve vládě, tak že mezi vašimi spolustraníky je nedůvěra a neklid. Dokonce to přivodilo pád Bohuslava Sobotky.

Kdyby byla politika spravedlivá, tak by musel mít Bohuslav Sobotka a sociální demokracie preference 40 procent. Politika spravedlivá zjevně není. Když se podíváte na výsledky vlády, tak 70 až 80 procent programu, který se prosadil, je náš. Většinu bodů se podařilo splnit, ale bohužel nám nešla komunikace s veřejností. Nebyli jsme schopni veřejnost přesvědčit o tom, že úspěchy vlády jsou úzce spojené s námi. Teď máme trošku času na to se ještě o to pokusit. Nemyslím, že je čas na nějakou destrukční kampaň. Česká republika je v současné době v dobrém stavu, jak ekonomicky, tak bezpečnostně. Je škoda tu zasévat psychoklima, kdy každý na každého nadává a snaží se lidem vysvětlovat, že je tu strašně špatně. Není to pravda.

Jak si vysvětlujete to, že spolustraníci nevěřili ve vedení Bohuslava Sobotky?

Byl bych radši, kdyby Bohuslav Sobotka zůstal ve vedení strany, ale respektuji jeho rozhodnutí a plně mu rozumím, protože on skutečně do vedení strany i do funkce premiéra vkládal veškerý svůj čas. Je to jeden z mála lidí, který je schopen pracovat 15 hodin denně, aby za ním byly vidět výsledky. Sociální demokracie si málo uvědomuje, že má proti sobě úplně nový druh soupeře. V minulosti vždy bojovali se soupeři na tom levopravém politickém spektru.

Dnes přišel úplně nový soupeř, který se jmenuje Andrej Babiš. Ten v první fázi vyluxoval voliče středu a pravého středu. Teď začal vysávat elektorát sociální demokracie a komunistů. Když se podíváte na tu změnu, tak v začátcích se hnutí ANO prezentovalo jako hnutí pravicové, ale dnes ta témata, které nastoluje, tak jsou to témata populistická, ale on silně ingeruje a sahá do elektorátu sociální demokracie. Bohuslav Sobotka pravděpodobně vyhodnotil, že v osobě Luboše Zaorálka jako volebního lídra tam bude razantnější osoba ve vztahu k Andreji Babišovi a ke sporům, které bezesporu přijdou a budou velice vyhrocené.

O vás se vždycky mluvilo jako o druhém muži ČSSD. Vy jste někdy chtěl vést sociální demokracie?

Kdybych chtěl vést sociální demokracii, tak jsem kandidoval na sjezdu. Kdybych měl pocit, že budu lepším předsedou než Bohuslav Sobotka, tak jsem kandidoval. Víte, co mě mrzí třeba u Jihočechů? Mrzí mě jedna jediná věc, že oni nenominovali kandidáta na předsedu. Oni přece mohli nominovat Jiřího Zimolu. Ten se mohl na sjezdu utkat s Bohuslavem Sobotkou a nemuseli jsme být v této situaci, ale vzkazovat tyto moudra bez toho, aby se pokusili o politický souboj, je trochu falešné.

Zaorálek včera říkal, že se zdráhal funkci převzít a dlouho to promýšlel. Jak jste to měl vy?

Já se nemám moc, co rozmýšlet. Pokud se Bohuslav Sobotka rozhodl skončit ve vedení strany, tak já podle stanov stranu musím vést. Nepřipadá teď v úvahu, že bych utekl z boje, protože to prostě není ve prospěch sociální demokracie. Beru to jako misi na pět měsíců a po volbách se sociální demokracie rozhodne, kdy svolá sjezd a zvolí si nového předsedu. Beru to jako pracovní misi. Jdu to odpracovat. Je to pravdu na dobu pěti nebo šesti měsíců, než bude po volbách a sociální demokracie se rozhodne, kdy se sejde a zvolí si nového předsedu.

Ale vy jste ho mohl přesvědčovat k tomu, aby vydržel až do voleb. Nebo byl tak pevně rozhodnutý?

O celé věci jsme mluvili 14 dní a mluvili jsme o ní několikrát. Svůj názor jsem mu řekl. Můj názor byl, aby z funkce předsedy neodcházel, ale on mi dal na stůl argumenty, že by to byl takový odchod-neodchod. Chce jasně deklarovat, že je tu nový lídr a zastupující předseda strany, kteří mají se pokusit o změnu stavu, když jemu se to nepovedlo, byť pracuje 15 hodin denně. Byla to zralá politická úvaha. Nebylo to tedy žádné zkratkovité jednání. Debaty se vedly dlouho, vedly se jak ve dvou, tedy já s Bohuslavem Sobotkou, tak následně ve třech tedy s Lubošem Zaorálkem.

Milan Chovanec o vztahu prezidenta a ČSSD



Rozdělení vedení ČSSD přivítal prezident Miloš Zeman. Jak to vnímáte?

Je to názor prezidenta. Prezident není součástí sociální demokracie, je to jeho názor. Nepřísluší mi ho komentovat, maximálně ho můžu přijmout.

V posledních měsících prezident často kritizoval Bohuslava Sobotku a jeho vedení sociální demokracie.

Velmi nespravedlivě.

Máte pocit, že to sociální demokracii mohlo uškodit v předvolebních průzkumech?

Beze sporu. Když se podíváte, že dnes má sociální demokracie podporu veřejnosti deset procent, možná dvanáct a prezident měl až donedávna přes 50 procent. Podle posledního průzkumu to bylo asi 41 procent. Myslím, že část voličů od nás odešla právě s kritikou pana prezidenta.

Myslíte, že se to teď zlepší, když stranu povedete vy a Zaorálek, že o ní prezident bude mluvit lépe?

Sociální demokracie musí být řízena z Lidového domu a ne z Pražského hradu nebo odjinud. Pokud jsme se na tomto schopní s prezidentem dohodnout, nebudeme ničí vazalové a nebudeme nikam chodit žebrat o podporu, ale jako partneři chceme debatovat s prezidentem o politickém směřování České republiky. Bude-li to na bázi: „Já pán, ty pán“ tak jsme na to připravení. Na jinou debatu připravení nejsme.

Milan Chovanec o možném volebním výskledku soc.dem.



Je pro ČSSD ještě možné, že by podpořila v prezidentské volbě Miloše Zemana?

Tím co se stalo na Pražském hradě v době demise-nedemise, že Miloš Zeman zasel v srdcích mnoha sociálních demokratů smutek a rozčarování. Myslím, že jeho podpora v sociální demokracii klesla. Jestli to ČSSD změní nebo nezmění, uvidíme. Znovu říkám, pokud Miloš Zeman bude kandidovat na prezidenta republiky a v listopadu bude referendum, tak do něj bude zařazen, bude-li chtít a rozhodnou členové strany. Jak jinak chcete zjistit názor? Ale opakuji, že tím, co se stalo na Pražském hradě, tak obliba Miloše Zemana ve straně klesla. Není nulová, to bych lhal, ale klesla.

ČSSD vyměnila vedení, jaký předpokládáte volební výsledek?

Vidíte tu někde křišťálovou kouli? Asi lepší než deset procent. Naší ambicí je samozřejmě volby vyhrát, nebude to jednoduché. Když ne vyhrát, tak se maximálně přiblížit vítězi voleb a být opravdu pojistkou pro většinu národa v České republice. Doufám, že výsledek bude začínat dvojkou a nebudou to dvě procenta.