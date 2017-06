„Pro nás je zásadní, aby se strana sjednotila za novým lídrem, ať to bude, kdo to bude, abychom konečně vyšli dopředu,“ citovala Chovance ČTK.

Ministr zároveň doufá, že se Sobotka nerozhodne skončit v politice úplně. „On je můj předseda, on získal mandát na sjezdu a je to předseda, který zvažuje jednu jedinou věc, co je vhodné pro stranu, a ne pro něj, a za to si ho vážím,“ uvedl Chovanec.

Sobotka čeká zásadní debatu



Sám Sobotka odmítá spekulace o svém odchodu z čela strany či z postu volebního lídra komentovat. I během středečního jednání vlády novinářům řekl, že nyní nechce o stranických a vnitrostranických otázkách mluvit.

„Dnes odpoledne se sejde politické grémium, budeme mluvit o celkové kondici, ve které je soc. dem. čtyři měsíce před volbami do Poslanecké sněmovny,“ konstatoval současný šéf ČSSD.

Video

Bohuslav Sobotka komentuje spekulace o svém odchodu z čela ČSSD.

„Očekávám poměrně hlubokou a zásadní debatu v užším vedení strany, co můžeme udělat pro to, abychom zlepšili pozici soc. dem.,“ dodal.

Středeční schůze koaliční rady se účastnil i lídr hnutí ANO a někdejší ministr financí Andrej Babiš. O osud Sobotky se podle svých slov nezajímal. „Ne, to bych si nedovolil. Není to náš problém,“ komentoval situaci uvnitř soc. dem.