Za první čtvrtletí letošního roku eviduje organizace Život 90, která se zaměřuje na služby pro seniory, už 112 podobných nekalých praktik. „Šmejdi vymýšlejí stále nové a nové praktiky, protože staré už jsou známé,” uvedla Magdaléna Pavlíčková ze Života 90.

Případy se objevily zatím především v Praze, Mladé Boleslavi a v Kladně. Je ale možné, že jde jenom o zlomek poškozených. Jsou to totiž údaje, které organizace získala s pomocí linky Senior telefon, která pomáhá starším lidem v těžkých situacích.

Podle Pavlíčkové, která službu Senior telefon vede, se zhruba ve třech čtvrtinách případů obchodníci vydávali za zástupce „jedné nejmenované registrované církve“.

Ohlásili se jako návštěva z církve



To se stalo třeba paní Věře. Zavolali jí údajně z církve, že by se s ní chtěli sejít a popovídat si. Když ve sjednaný čas dorazili na místo dva lidé, Věra necítila žádné pochyby. Oba je pustila dovnitř. Jen za nimi zavřela dveře, tak jí oznámili, že nejsou zástupci církve, ale přišli jí nabídnout hrnce.

Věra po krátkém přesvědčování souhlasila s tím, že hrnce chtít bude. Do dvou dnů se jí pak ozvala operátorka ze zmiňované firmy. Klientka do telefonu řekla, že ji nabídka zajímá, a operátorku vyzvala, ať klidně pokračuje. Odsouhlasila tím obsah smlouvy po telefonu.

Operátorka ženu informovala, že během týdne dorazí dva muži, kteří jí zboží přivezou, a ona je povinna zboží převzít. Žena si pak skutečně pod tlakem dvou mužů nevýhodné zboží převzala, popsala Pavlíčková.

Přitakáním koupila hrnce za 45 tisíc

Podle Pavlíčkové je pro šmejdy příznačné, že si nevýhodné obchody chtějí pojistit i tak, že seniorům ještě volají, aby měli jejich souhlas nahraný na telefonu.

To je i případ paní Marie, které volala mladá, sympaticky znějící žena. Po krátkém rozhovoru, kdy se jí vyptala, jak se má a co měla k obědu, přešla k nabídce zboží za nízkou cenu. Ačkoli Marie pouze přisvědčila, že jí to skutečně připadá výhodné, operátorka měla nahraný její souhlas a Marie tak uzavřela smlouvu ke koupi hrnců za 45 tisíc korun.

Jak se bránit?



Pavlíčková uvedla, že zpravidla volají ženy - operátorky, které si získají důvěru starších lidí a vnutí jim nevýhodné zboží. Je proto lepší starším lidem připomínat, že i po telefonu uzavřená smlouva je závazná a že by měli být obezřetní.

Upřesnila, že je potřeba také seniorům připomenout možnost, že do 14 dnů mají možnost odstoupit od smlouvy, a to bez udání důvodu.

„Vždycky když se vám stane něco podobného, je důležité sepsat odstoupení od smlouvy, a to vždy písemně. Následně ho donést na poštu a schovat si potvrzení o odeslání,“ shrnula další postup Pavlíčková.

Senioři se přitom mohou obrátit na občanskou poradnu, aby jim se sepsáním odstoupení pomohla. Protože běží čas, je dobré odstoupení sepsat co nejdříve.

Starším lidem pomáhá Pavlíčková právě přes Senior telefon. Na číslo 800 157 157 se podle ní mohou obrátit v těžkých situacích, nebo třeba i když se jen cítí osaměle. Za loňský rok službu využilo 33 441 volajících. Většina z nich volala, protože se cítila sama. Starší lidé se na linku také obraceli s radami ohledně bydlení a příspěvků. Třetím nejčastějším důvodem pak bylo domácí násilí a týrání.