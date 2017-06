Do akce se jako každý rok zapojila řada známých osobností. Letos se pochodu zúčastnili mimo jiné herečka a zpěvačka Hana Holišová, moderátorka a modelka Gabriela Lašková nebo zpěvák Václav Noid Bárta.

„Jako muž mám samozřejmě rád ženská prsa. Ale hlavně si myslím, že my, jako umělci, máme tím, že jsme vidět v médiích, povinnost o tomhle problému informovat. A ten problém opravdu je a každá žena by se měla o svoje prsa starat. Proto jsme tady a takto veřejně to podporujeme,” řekl Noid Bárta. V průvodu byl letos poprvé a chtěl by, aby se z toho i pro něj stala tradice.

Symbolem pochodu byla tradičně trička, která sloužila zároveň jako vstupenka na akci. Jejich zakoupením lidé přispěli na prevenci, projekty pro pacienty a vyhodnocování screeningových dat. Ženy si letos mohly zakoupit dlouhé růžové tričko, ty odvážnější si ho pak oblékly jako minišaty. Pro muže byla určena šedá trička s růžovým prošitím na zádech. V prodeji bylo i dětské tričko v šedo-mentolové barvě a růžovým proužkem na zádech.

Zpěvačky Ilona Csáková (vlevo) a Monika Absolonová.

FOTO: Veronika Šimková, ČTK

Pochod, který má upozornit na rizika choroby a přimět ženy zajít na vyšetření, doprovázelo bubnování skupiny Campana Batucada. Ze Staroměstského náměstí vedl Kaprovou ulicí přes Mánesův most na druhý břeh Vltavy a skončil na Štvanici. Celá trasa pochodu se zaplavila růžovými balonky, které pořadatelé rozdávali. Růžovou stuhu měli i policejní koně, kteří průvod doprovázeli.

Lidé si pochvalovali pěkné slunečné počasí a příjemné teploty kolem 23 stupňů Celsia. V průvodu se již tradičně objevili i stálice Avon pochodu jako třeba Monika Absolonová, Roman Vojtek či Iva Pazderková. Organizátoři připravili na Štvanici hudební program až do večera s koncerty Michala Hrůzy s kapelou Hrůzy a skupin Sto zvířat, Peter Bič Project, Sebastian, Campana Batucada nebo Mirai.

Loni organizátoři zaznamenali rekordní účast, v průvodu šlo 28 300 lidí, letos byl ale zřejmě rekord překonán. Na projekty podporující boj proti rakovině prsu vybrali v loňském roce 9,4 miliónu korun. Od prvního pochodu organizátoři na tyto účely věnovali zhruba 100 miliónů korun. Podobné pochody se konají v šesti desítkách zemí.

Gabriela Partyšová (vlevo) se synem, herečka Hana Holišová, zpěvačka Soňa Norisová a herečka Vanda Hybnerová.

FOTO: Veronika Šimková, ČTK

Podle organizátorů akce onemocní rakovinou prsu každá osmá žena. V Česku jich žije asi 50 000. Každý rok lékaři v ČR odhalí nádor prsu asi 6000 ženám a 1600 pacientek zemře. Toto onemocnění je nejčastější příčinou úmrtí žen ve věku mezi 20 a 54 lety, ačkoli je poměrně snadno léčitelné, pokud je nádor odhalen včas.

Česko má od roku 2002 program na odhalování rakoviny prsu. Ženám nad 45 let hradí každé dva roky preventivní mamografickou prohlídku zdravotní pojišťovny. Díky programu se tři čtvrtiny případů zjistí v počátečních stadiích.