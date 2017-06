„Máme Medarda, ale deštníky dnes potřebovat nebudeme. Nicméně deště si v následujících dnech užijeme dostatek,“ řekla Honsová. Ráno bylo velmi chladné, na Šumavě mrzlo, například na Hnilišti bylo minus dva stupně, ve Volarech minus tři stupně pod nulou.

„Během dne nastane prudký vzrůst teplot. Začíná k nám proudit teplý vzduch od jihu a postupně bude také slábnout vítr, který pocitovou teplotu snižoval,“ uvedla Honsová. Čtvrteční odpolední teploty by se měly pohybovat v rozmezí 20 až 24 stupňů.

Příliv teplého vzduchu bude kulminovat v pátek, kdy se odpolední teploty vyšplhají až ke 30 stupňům. Odpoledne se ale začne do Česka nasouvat studená fronta, která s sebou přinese silné bouřky. „Nejsilnější budou v Čechách. Očekáváme přívalové deště, kdy by mělo místy napršet až 30 milimetrů, krupobití a silný vítr,“ uvedla Honsová. Na Moravu a do Slezska se bouřky dostanou až v průběhu noci a nebudou tak silné jako v Čechách.

V sobotu po bouřkách se ochladí na 20 až 24 stupňů a bude oblačno. Postupně se během dne bude vyjasňovat, protože se začne do Česka nasouvat oblast vysokého tlaku doprovázená jižním prouděním.

V neděli bude jasno a dočkáme se letních teplot, které vystoupají až k 27 stupňům. Teplé proudění bude kulminovat v pondělí, kdy se odpolední maxima vyšplhají na 28 až 32 stupňů. Odpoledne se opět bude do Česka nasouvat studená fronta doprovázená bouřkami. Po ní nastane výrazné ochlazení, které vydrží až do konce nového pracovního týdne. Teploty by se od středy měly pohybovat jen v rozmezí 18 až 22 stupňů.