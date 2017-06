„ČSSD se musí především vzpamatovat, přestat řešit samu sebe, přestat spekulovat, co bude po volbách, a začít vést pořádně volební kampaň,“ napsal Právu Sobotka na dotaz, co chce strana dělat s preferencemi, které podle průzkumu agentury Kantar TNS spadly na 10 procent. [celá zpráva]

„Sociálními demokraty vedená vláda je mimořádně úspěšná, zlepšili jsme viditelně za čtyři roky stav naší země, snížili obrovsky nezaměstnanost a zvýšili lidem mzdy i důchody, splnili jsme ve vládě 90 procent našeho volebního programu,“ uvedl Sobotka s tím, že takových úspěchů ČSSD dosud v žádné vládě nedosáhla.

„Ale nedokážeme naše výsledky pořádně prodat a pořád řešíme nějaké zbytečné vnitřní žabomyší spory. To musí přestat, jinak ve volbách neuspějeme,“ uzavřel pro Právo premiér.

Odstřelovat si předsedu by byla definitivní sebevražda. Milan Chovanec, místopředseda ČSSD

Podle prvního místopředsedy ČSSD Milana Chovance strana nebude v nejbližší době do voleb měnit postup. „Strategii máme stále stejnou, soc. dem. připravuje kampaň. Máme pořád šanci to změnit a udělat vše pro to, aby se volby povedly,“ řekl Právu.

Stejně jako Sobotka se domnívá, že kabinet se nemá za co stydět.

„Máme úspěšnou vládu, za 3,5 roku Čechům zlepšila život. Soc. dem. musí vysvětlit, že ty úspěchy jsou úspěchy soc. dem. Nevím, co by se mělo stát převratného, aby to zlepšilo snahu ČSSD komunikovat s veřejností. Musíme jasně ukázat lidem, že jsme tu pro ně. Ve smyslu ochrany spotřebitele a růstu mezd, bezpečnosti,“ podotkl Chovanec.

Birke: Spory nemají naši voliči rádi

Spekulace médií, že se strana možná uchýlí ještě před říjnovými volbami do Sněmovny ke změně lídra, označil za nesmysl. „To jsou úplné kraviny. Odstřelovat si předsedu by byla definitivní sebevražda. To by se možná líbilo Mladé frontě Dnes, která patří Babišovi,“ dodal Chovanec.

V podobném duchu hovořil i volební manažer Jan Birke. „Musím zintenzivnit svou práci i práci volebního týmu. To se už děje. Na programové konferenci 17. června představíme témata do voleb. Velmi důrazně je budeme komunikovat, např. bezplatné zdravotnictví a zvyšování důchodů,“ řekl Právu.

Také se obává, že straně škodí vlastní spory. „Musíme se přestat zabývat sami sebou. Není den, aby se něco nestalo. Včera Mrvka, dnes paní hejtmanka Stráská, minulý týden Zimola. To je pořád něco. Nemají to naši voliči rádi. Musíme fungovat jako celek a tým, který vzešel z břez­nového sjezdu,“ dodal Birke.