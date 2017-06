Program ani jeho přesná kritéria sice dosud nebyly vůbec vyhlášeny, nicméně Právu se podařilo zjistit, že jejich obrysy se letos v zimě v resortu vedeném Kateřinou Valachovou (ČSSD) podle všeho ladily tak, aby vyhovovaly prostějovské multifunkční sportovní hale za více než 100 miliónů.

Něco takového označili Právem oslovení experti za vysoce nestandardní.

Příslib 110 miliónů

Projekt, který je na erárních penězích závislý a za kterým stojí zejména šéf prostějovského tenisového klubu a jeden z nejvlivnějších mužů tuzemského sportu Miroslav Černošek, přitom původně zamýšleným mantinelům pro dotace vůbec nevyhovoval. Klíčová sekce sportu a mládeže proto Prostějovským slíbila jejich změnu a také následné přiklepnutí více než stomiliónové dotace.

Vyplývá to ze zápisu z jednání mezi zástupci sekce vedené Kratochvílovou a samotným žadatelem o dotaci z letošního února, který mělo Právo možnost prostudovat.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

„Současně navržený program Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017–2024 neumožňuje na uvedenou stavbu poskytnout dotaci, a to v žádné výši. Ministerstvo podmínky tohoto programu upraví v kontextu reálného stavu této akce,“ stojí v záznamu ze schůzky.

Ministerstvo v něm deklarovalo ochotu změnit pravidla dotačního programu tak, aby byla umožněna podpora již rozestavěných projektů a také aby si žadatel o subvenci do povinného spolufinancování stavby mohl započítat i náklady, které proinvestoval ještě před podáním samotné žádosti.

Právě to je pro prostějovskou halu zásadní, její stavba už se totiž rozběhla a spolkla přitom finanční prostředky, které by v případě jejich neuznatelnosti do předepsaného spolufinancování musel investor do projektu vložit znovu.

Do karet představitelům centra přitom hrálo i přislíbené rozložení dotace, povinné spolufinancování by totiž podle výsledků únorového jednání mělo zhruba odpovídat právě částce, která již byla na stavbě proinvestována.

Celý projekt má podle smlouvy se stavební společností OHL ŽS stát více než 130 miliónů korun, přičemž povinné spolufinancování bylo stanoveno na 23 miliónů korun.

„Dotace bude poskytnuta v maximální celkové výši 110 miliónů korun a výše dotace je konečná,“ předpověděli pak ministerští úředníci možný budoucí postoj resortu, a to nejméně o několik měsíců dříve, než resort celý program, a tedy i pravidla hry pro všechny ostatní žadatele vůbec vyhlásil.

Tento týden přitom tiskový odbor ministerstva v reakci na otázky Práva, zda se s dotací pro prostějovskou halu skutečně počítá, jakýkoliv takový příslib oficiálně vyloučil.

„Na přidělení dotace není právní nárok, potenciální příjemce dotace musí standardně dle zákona podat žádost o dotaci, následně bude probíhat řízení o přidělení dotace a až z tohoto řízení vzejde závěr, zda bude dotace přidělena, či nebude,“ uvedl mluvčí resortu Antonín Zelenka s tím, že Národní centrum v Prostějově je jedním z předem definovaných projektů tohoto dosud nevyhlášeného programu.

Ministryně nereagovala

„V nejbližší době by se mělo rozhodnout o tom, zda bude vyhlášen dotační investiční program na podporu sportovní infrastruktury. Národní centrum Prostějov se podobně jako všichni ostatní může přihlásit do programu jako žadatel o dotaci. Podmínky a kritéria budou včas zveřejněny,“ poznamenal k tomu Zelenka.

Na konkrétní dotazy Práva k okolnostem únorového „ladicího“ jednání se zástupci prostějovské haly pak ministryně Valachová ani její tiskový odbor vůbec za celý týden nereagovaly.

O možné podpoře pro halu se sice skutečně dlouhodobě spekuluje, háček je ale v tom, že interní dokumenty ministerstva mluví o dotaci jako o hotové věci.

Resort ostatně na společném jednání s investory haly přislíbil, že žadatel o dotaci bude ze strany ministerstva písemně informován o tom, jaké údaje a dokumenty má k budoucí žádosti přiložit.

Prostějov ve spisu k dotacím?

„Něco takového je naprosto nestandardní, stejně jako úprava pravidel tak, aby vyhovovala konkrétnímu projektu. V takovém případě by šlo o jasné znevýhodnění dalších žadatelů,“ řekl k tomu Právu pod podmínkou zachování anonymity jeden z uznávaných poradců v oblasti sportovních dotací.

Zda jsou okolnosti vyjednávání o možné stamiliónové podpoře pro prostějovské centrum předmětem vyšetřování současné dotační kauzy spojené s údajnými machinacemi s dotacemi na ministerstvu školství za zhruba 450 miliónů korun, není v tuto chvíli jasné.

Státní zastupitelství případ nekomentuje



Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, jejíž úřad má rozsáhlý případ na starost, se k tomu odmítla jakkoli vyjádřit.

Kromě Kratochvílové je v něm stíhán mj. i šéf ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza nebo vlivný fotbalový boss Miroslav Pelta.

Projekt prostějovského olympijského centra staví Spolek Prostějov olympijský, kde je třetinově zastoupen Olomoucký kraj, město Prostějov a Tenisový klub Prostějov, za kterým stojí Černošek.

Ministerstvo slibovalo multifunkční hale klíčovou finanční injekci opakovaně, doposud ale podle aktuálního vyjádření resortu žádnou dotaci neposkytlo.

Vyřešené není zatím ani to, kdo bude platit nákladný provoz haly. Černošek se v této souvislosti letos v květnu v rozhovoru pro Prostějovský týden vyjádřil v tom smyslu, že ze 70 procent by měl být provoz hrazen také z dotací.

Prostějovská hala je jedním ze šesti prominentních národních sportovních areálů, další mají vzniknout na pražském Strahově, v Nymburce, ve vodáckém centru v Račicích, v Ostravě a také v krkonošském Harrachově.

Loni schválená koncepce rozvoje sportovní infrastruktury přitom podle dostupných informací počítala s tím, že do těchto „VIP“ sportovních areálů stát napumpuje celkem čtyři miliardy korun. Po vlně kritiky ale právě končící ministryně školství Valachová příslušný materiál do vlády podle dřívějších informací médií raději ani neposlala.