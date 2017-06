Díky tomu jejich restaurace nejenže vypadá lépe, ale ještě tak napomáhá životnímu prostředí a hosté se u piva mohou i zabavit.

Popelník jako květináč

„Ten projekt spočívá v tom, že si každý zákazník může osázet svůj popelník. Správným křížením popelníku a kytičky vznikne tzv. poupětník,“ vysvětlila Novinkám Jana Pikardová, mluvčí společnosti Heineken, která s kampaní Kouření OUT, příroda IN přišla.

Stačí si objednat tři cidery značky Stongbow a zákazník dostane zahradnický set, který obsahuje hlínu, konvičku i květiny a samozřejmě nevyužitý popelník. Výsledný produkt si mohou vzít domů nebo nechat v restauraci, kde pak při svých návštěvách mohou sledovat, jak květina rozkvétá.

Ke třem ciderům dostane zákazník zahradnický set.

FOTO: Novinky

Hosté jsou spokojení

Přestože akce teprve začala, už sklízí mezi hosty úspěch. „Je to něco nového, co přináší přírodu do města, je to fajn,“ potvrdila Novinkám zákaznice jedné z restaurací. „I když teď popelníky potřebujeme na zahrádku, kde se kouřit smí, tak tolik jich nepotřebujeme, proto jsme se do tohoto projektu zapojili. Hostům se to zatím líbí,“ svěřil se majitel pražské restaurace U Kotvy Roman Holakovský.

Akce trvá až do soboty ve vybraných restauračních zařízeních po celé České republice.