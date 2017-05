Podle prezidenta české firmy v některých případech brzdí licenční politika, neboť „naprosto nevhodným způsobem omezuje náš export do neembargovaných zemí pod záminkou, že je zde riziko reexportu do zemí už nikoliv tak bezpečných”.

„Já na toto vždy říkám, co je vám do toho,” opáčil prezident a pokračoval: „Vy vyvážíte do bezpečných zemí a co s tím ty bezpečné země udělají, to už je jejich a nikoliv naše věc.”

Podle Zemana jde o byrokratické omezení omezující český zbrojní export. Jak prezident předeslal, zbrojní průmysl je podle něj průmysl jako každý jiný. Neměla by se proto již opakovat situace, kdy v 90. letech došlo v Československu k útlumu zbrojního průmyslu a trhy obsadila konkurence.

Zeman v projevu rovněž připomněl, že česká armáda by měla využívat především českou techniku a výzbroj, což je i názor ministra obrany Martina Stropnického (ANO).

Na restrikce omezující export si stěžují různé firmy vyvážející zbraně, protože uplatnit je u spojenců je vzhledem ke konkurenci a agresivní politice světových výrobců obtížné. ČR navíc na dodržování zákonů dbá - na rozdíl od různých postsovětských zemí.