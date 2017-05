Z rozhodnutí skončit s nikotinovou vášní měla větší obavy Jana než Martin. Na první den bez cigarety se proto raději objednala na konzultaci k lékařce. Už v sedm ráno měla nesmírnou chuť zapálit si. Jízdu v autě stejně jako ranní kávu má spojenou s cigaretou.

O pár hodin později její stav připomíná agónii. „Já bych tak kouřila! Teď jsem říkala doktorce, jak je to super.... Není to super! Kouřila bych, nebo bych žrala...,“ kroutí se před domácí kamerou marketingová specialistka Jana.

To Martin snáší absenci nikotinu mnohem lépe. „Snáším to docela dobře. Měl jsem asi jednu velkou chuť, ale překonal jsem to myšlením na jiný věci. Chtělo to dělat jinou práci,“ říká Martin.

Problémy po týdnu

Jana má na cigaretu stále velkou chuť a panickou hrůzu z toho, že přibere. Svěřuje se, že se musí hlídat, aby nekompenzovala touhu po nikotinu jídlem. Martin na rozdíl od Jany až takovou chutí na cigaretu netrpí, ale oproti Janě ve stresové situaci podlehl a zapálil si.

Po dvou týdnech nekouření se cítí mnohem lépe, oba mají ale stále chuť si zapálit. Jana dokonce hovoří o tom, že kdyby neměla od lékařky předepsané medikamenty, měla by určitě mnohem větší abstinenční příznaky.

Jestli se Jana a Martin stanou bývalými kuřáky zjistíte už zítra na Novinkách.