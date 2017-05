S čím na vládu jdete?

Evropská komise se de facto rozhodla rozdělit státy na ty, které plní kvóty a které neplní. Určitým kritériem se stalo jedno procento přijatých podle kvóty dané Evropskou komisí.

Ten, kdo ho splňuje, je prý v pořádku, a ten kdo ne, tak v pořádku není. A Česká republika je v té skupině, která podle Evropské komise podmínky neplní.

A pan eurokomisař (pro migraci a vnitřní záležitosti Dimitris) Avramopulos varoval tři země, Polsko, ČR a Maďarsko, že když nebudou kvóty plnit, bude proti nim vedeno nějaké řízení.

My jsme zastáncem stejného postupu, jakého jsme byli: kvóty nic neřeší, nefungují. Je už zjevné, že země, které dnes měly relokovat v součtu 160 tisíc lidí, tak relokovaly necelých 20 tisíc. A v minulých dnech jsem zaznamenal hlasy z Německa, kdy jeden z tamních politiků říká: „Češi měli pravdu.“ I v těch zemích, které uprchlíky relokovaly, včetně Lucemburska či Portugalska, už ti lidé dávno nejsou. Pouze si papírově splnili závazek a lidé už jsou dávno stejně tam, kde chtěli být, tedy v Německu, Rakousku a dalších zemích.

Stále si tedy stojíte za tím, že kvóty nejsou řešením uprchlické krize?

Ano a my nebudeme ustupovat z tvrdého kurzu – tvrdých bezpečnostních prověrek lidí, kteří by sem měli přijít.

Zatím jsme jich za celou dobu projektu přijali dvanáct a já odmítám z těch přísných bezpečnostních opatření, která jsme přijali, ustoupit. A to i za cenu toho, že by to mělo Českou republiku stát nějaké peníze.

Je otázka, jak se k tomu vláda postaví. Na minulém jednání někteří kolegové především z hnutí ANO se k tomu chovali takovým způsobem, že by bylo potřeba Evropě vyhovět, ale já si to prostě nemyslím.

Co tedy s kolegy chcete na jednání kabinetu řešit?

Půjde o materiál, který je zčásti v důvěrném režimu. Znovu říkám, že jsem zastáncem toho, abychom pokračovali v linii, která zde je, tedy ve velmi silných bezpečnostních prověrkách.

Například z Itálie jsme dostali před půl až tři čtvrtě rokem deset jmen, která jsme prověřili, a ani jedno z nich jsme nebyli ochotni přijmout, protože ta jména české bezpečnostní síly vyhodnotily jako riziková.

Italové nám pak žádná další jména nedali a já nevidím důvod, proč bychom se jich měli domáhat, když tam ta součinnost není. Česká republika nechce být zemí, která je Evropě na obtíž. Myslím si, že je to přesně naopak. Jsme zemí, která vysílá velké množství pracovníků do mezinárodních misí v rámci pomoci při zpracování žádostí lidí v Řecku a Itálii. Tam jsme snad pátí nebo šestí nejaktivnější.

A téměř nejaktivnější je ČR ve vysílání policistů, ať už do Makedonie, v Maďarsku byli také, v Srbsku, Slovinsku, Řecku či Itálii. Stojí nás to velké peníze, kterých nelitujeme, a myslíme si, že jde o smysluplnou akci, která vytváří určitou hráz.

Dává to jasný signál všem lidem, že Evropa si bude hranice bránit. Ale přerozdělovat si migranty v rámci Evropy a házet si je jako horký brambor je Kocourkov a na tom se odmítám podílet.

Česko dobrovolně nabídlo přijmout 1100 uprchlíků. Na základě povinných kvót od Evropské komise má přijmout dalších 1591, tedy celkem 2691 cizinců. Přijalo zatím 12. Z vašich slov vyplývá, že se ČR toto číslo v nejbližší době nechystá naplňovat.

Pokud budu ministr a pokud mi vláda nechá možnost věc tímto způsobem řídit, tak z bezpečnostních prověrek lidí neustoupíme ani o píď.

Nemůžeme si dovolit k nám zanést prvek, který by znamenal nebezpečí pro české občany. A to je věc, přes kterou nejede vlak.

Tak jinak. Sněmovní volby jsou v říjnu. Počítáte, že by ČR do té doby mohla i vzhledem ke zmíněným ostrým prověrkám někoho přijmout?

Nepředpokládám žádné přijímání migrantů, protože ten systém je nastavený špatně, kvóty nefungují. Vláda od nás dostane zprávu, ve které je podrobně popsán ten stav, tak jak je.

To znamená, kdy jsme žádali, kdy jsme obdrželi nějaká jména, jestli by bylo vůbec realistické ty lidi sem dostat. Hlavně je tam jednoznačný vzkaz, že uprchlíci ani v zemích, jako jsou Lucembursko a Portugalsko, nezůstávají a odcházejí zase dál.

Z toho vyplývá, že pokud budeme přijímat migranty, tak je velká pravděpodobnost, že minimálně část z nich odejde do jiných zemí.

Držet někoho na území státu, kde být nechce, odporuje i evropským zásadám o volném pohybu osob.

Budete tedy i na vládě zastávat ostře odmítavé stanovisko i s tím rizikem hrozby sankcí ze strany Evropské komise?

Vláda to beze sporu vědět musí a samozřejmě je otázka, jak se k tomu postaví. Může se stát, a média už to psala, že by mohla být Česká republika pokutována v řádu miliónů eur. Je otázka, jestli ta částka je snesitelná anebo není, jestli nám stojí za to ji platit či nikoli.

Při všech rizicích, která v tom vidím, si myslím, že nemůžeme uhnout od bezpečnostních prověrek i za cenu, že bychom měli zaplatit.

Abych to shrnul: radši sankce než sem pustit nějaké neprověřené uprchlíky?

Přesně tak. Obávám se, že všechny operace, které dnes Evropa dělá, strašně zhoršují pozici EU ve vztahu k občanům těch zemí, a je to strašná škoda, protože evropský projekt je smysluplný. Dávat si takto vlastní góly je opravdu škoda a já se na tom nechci podílet.

Je možné, že mě na vládě přehlasují. A pokud se to stane, tak já tohle dělat nebudu a půjdu pryč. Jestli mě donutí sem někoho bez jakékoli prověrky brát, tak to bude beze mě.

Myslíte si, že o tom bude vláda hlasovat, jak se k tématu kvót postaví?

Jistě. Vláda by měla nějakým způsobem rozhodnout. Existuje tady opravdu vážné riziko sankce vůči ČR. Může to být deset miliónů eur, což je 270 miliónů korun. A pak je tam nějaká opakující se sankce.

V první vlně kvót jsme se dobrovolně zavázali někoho přijmout a místo toho, aby řekli, Češi, děkujeme, tak nás hned flákli po hlavě povinnými kvótami ve druhém kole. Chuť ČR se do toho zapojovat je tedy velmi nízká.

Pochopil jsem správně, že pokud by vás kolegové v kabinetu přehlasovali, nevezmete si na své triko přijímání uprchlíků bez prověrek?

Pokud by převládl názor, že je sem třeba lidi brát i bez bezpečnostní prověrky, tak by se vnitro k tomu stavělo negativně a potom by si museli hledat jiného ministra, který by to realizoval.

Takže byste si to na triko nevzal?

Nebudu sem brát stovky lidí bez prověrky. Když odhlédnu od toho, že je to naprostá politická sebevražda, a od toho, že tu zemi nemůžeme přece rozvrátit, tak já se tady tři roky něčemu bráním, tři roky dostávám přes držku v Evropě, poslouchám řeči o tom, že jsme divní Východoevropani, abychom se nakonec zlomili a vzali lidi jen proto, aby jich půlka zdrhla, a pak jsme si je házeli s Němci přes hranice další rok?