Server Aktuálně, který informaci přinesl, se odvolává na dva dobře informované zdroje.

Spolujezdec měl utrpět vážné poranění páteře.

Policie podle serveru iDnes tvrdí, že k nehodě služebního supersportu došlo při prezentaci jejích vozidel prezidentovi Miloši Zemanovi. A to v deset hodin večer.

Případ začala vyšetřovat Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která jej nechce jakkoliv komentovat. Sdílnější nebyl ani mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Pan Kruliš tady není a nebude a jeho nepřítomnost nebudu komentovat mluvčí Hradu Jiří Ovčáček

Podle Ovčáčka nebude prezident v žádném případě měnit program své oficiální cesty. Ovšem co bude dělat po ukončení programu dne, to je již jeho osobní záležitostí, uvedl Ovčáček k některým spekulacím, že Zeman svůj program návštěvy přeruší a pojede za svým podřízeným do nemocnice.

Na přímý dotaz, kde Vladimír Kruliš momentálně je, mluvčí odpověděl: „Pan Kruliš tady není a nebude a jeho nepřítomnost nebudu komentovat.“

Policejní prezidium ústy své mluvčí Ivany Nguyenové na dotaz Novinek, zda mohou ve služebních autech policie jezdit civilní osoby, odpovědělo: „Nařízení ministerstva vnitra č. 33/2011 stanoví, že v dopravních prostředcích mohou být přepravováni jen příslušníci bezpečnostních sborů, zaměstnanci ministerstva a policie nebo osoby, jejichž přeprava souvisí s plněním služebních nebo pracovních úkolů.“

Na doplňující otázku, jaké úkoly mohlo auto s posádkou plnit, již prezidium neodpovědělo s tím, že případ si převzala inspekce.

BMW i8

FOTO: Novinky

Automobil je schopen jezdit jak na elektropohon, tak na benzín. Auto patří k chloubám české policie. Jeho cena se pohybuje okolo čtyř miliónů korun. Policie ho má zapůjčen.