Jana a Martin jsou letití kuřáci, kteří našli odvahu se zlozvykem konečně skoncovat. Impulzem byl ale nejen nový protikuřácký zákon.

Čtyřicetiletá marketingová specialistka Jana Šafářová začala kouřit ve svých patnácti letech. „Závislá jsem na tom začala být až při příchodu do Prahy, kdy jsem začala pracovat pro rádio. A tam kouřili všichni,“ vzpomíná Šafářová.

Jana Šafářová se rozhodla přestat kouřit před kamerou Novinek.

FOTO: Novinky

Přestože jí prý cigareta chutná, má mnoho důvodů proč se libůstky vzdát. „Hlavním důvodem je dcera. Vždycky mi říká, jak smrdím a já skutečně po vykouření cigarety smrdím. Slíbila jsem, že ve čtyřiceti přestanu. A v neposlední řadě to stojí strašně peněz,“ řekla Novinkám smířlivě Šafářová, která je matkou devítileté dcery. Denně vykouří krabičku cigaret.

Navíc velkým strašákem je pro ni také rodinná historie. Její otec, sám silný kuřák, měl jednoho dne zdravotní příhodu a ze dne na den přestal kouřit. „Tehdy jsem říkala, že když on, tak já taky, ale já jsem to nedokázala,“ přiznává Jana s tím, že cigarety odložila pouze jednou, a to kvůli těhotenství.

Osmadvacetiletý Martin Kníže začal kouřit ve dvanácti letech. Přestože se párkrát sám pokoušel nekouřit, nikdy to nevydržel. Vzhledem k novému zákonu si říkal, že teď už v baru nebudou moci kouřit ani jeho kamarádi, tak je na čase se o to opět pokusit.

Martin Kníže se rozhodl, že svoji poslední cigaretu típne před kamerou Novinek.

FOTO: Novinky

Má ale i jiné důvody. „Jednou snad přijde nějaká rodina, tak to zdraví je důležité, a hlavně já bych chtěl přibrat. Jsem strašně hubený a každý, kdo přestane, nabere hodně kilogramů,“ míní vášnivý motorkář. Stejně jako Jana má Martin s cigaretou spojené určité rituály. Oba si rádi zapálí po jídle, při pití kávy, v kolonách, a během stresových situací, které jim život přináší.

Šest miliónů mrtvých ročně

Na následky kouření bude podle studie Světové zdravotnické organizace (WHO) umírá ročně šest miliónů lidí. Jakmile ale kuřák típne poslední cigaretu, ucítí první zlepšení zdravotního stavu už do dvanácti hodin. „Oxid uhelnatý, kterým trávíme organismus, se vydýchá do dvanácti hodin, takže ty benefity jsou vidět velmi rychle. Přenos kyslíku se zlepší do druhého dne. To dráždění kouřením také pomine rychle,“ tvrdí Lenka Štěpánková, lékařka z Centra pro léčbu závislosti na tabáku Praha.

Co se týká chuti a čichu, tak ten se zlepší do několika dnů, maximálně do měsíce. „Do druhého dne se sníží o 30% riziko infarktu myokardu, do roka se sníží o polovinu,“ říká Štěpánková a dodává, že rizika vzniku rakovin se snižují pomaleji. „Všichni se bojí rakoviny plic, ale kouření způsobuje i ze 70% karcinom močového měchýře,“ varuje doktorka.