Sudetoněmecké krajanské sdružení zastupuje zájmy Němců, kteří museli po druhé světové válce opustit Československo. Loni se jeho sjezdu jako první člen české vlády oficiálně zúčastnil ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). "Považuji to za provokaci a ponížení českých obětí fašismu," napsal ve středu předseda KSČM Filip k avizované návštěvě Bělobrádka. [celá zpráva]

Šéf české diplomacie a Bělobrádkův kolega z vlády Lubomír Zaorálek v textové zprávě uvedl, že vicepremiér na sjezdu bude reprezentovat svou stranu, ne vládu. "Pan Bělobrádek se účastní této akce jako předseda KDU-ČSL v rámci spolupráce s partnerskou CSU, nikoliv jako zástupce vlády," uvedl ministr. Stejně argumentoval i loni v případě Hermana.

Má to smysl, není to šokující



"Po sedmdesáti letech od skončení války by to již neměla být nijak šokující informace. Vnímám to jako gesto, že minulost je uzavřena a nenecháme se jí zatěžovat a omezovat," sdělil šéf STAN Petr Gazdík.

"Je to v pořádku a má to smysl. Budoucnost je v komunikaci a v dialogu, na tom není nic špatného," uvedl místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. Sám sjezd navštívil v minulosti několikrát. Je přesvědčen o tom, že díky lidem, kteří na sjezdu sudetských Němců mluvili o tom, že vzájemné vztahy by byly lepší bez majetkových požadavků, je nyní dialog mnohem jednodušší a zaměřený do budoucna.

Bělobrádek na 68. sjezdu, který se uskuteční 3. a 4. června, stejně jako jeho vládní kolega přednese projev. Nebude to poprvé, co v takovém prostředí sudetské Němce osloví. Už před dvěma lety český vicepremiér poslal video se svou zdravicí, kterou tehdy sjezd přivítal potleskem.