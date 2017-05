Zeman podepsal milost pro Kajínka

Prezident Miloš Zeman odeslal na ministerstvo spravedlnosti žádost o odpuštění zbytku trestu Jiřímu Kajínkovi, který si odpykával doživotí za dvojnásobnou vraždu. Kajínek by tedy měl být záhy propuštěn. Následujících sedm let se ale nebude smět dopustit žádného trestného činu, jinak se do vězení vrátí.