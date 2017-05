„Dneska jsme odstartovali kampaň Černé na bílém 2017. Je to černé na bílém, protože každé volby a všechny předvolební kampaně na nás v republice a na internetu vybalí politici nebo nově objevené tváře s údernými hesly: ‚Modré z nebe, Růžové brýle, Světlé zítřky!‘ Je to prázdné. Politické strany taky představují různé vize na roky 2020 nebo 2050, ale řada z nich ve vládě už 25 let funguje a najednou zjistili, že musí mít vizi,” vysvětlil Novinkám lídr Pirátské strany Ivan Bartoš.

Dodal, že jejich strana nechce voliče lákat na líbivé a emoce vyvolávající slova, ale jejich program bude koncipovaný jako smlouva.

Skládá se přitom ze čtyř hlavních oblastí. Je to kontrola moci a mocných, zjednodušení státu pomocí technologií, ochrana občanů před šikanou a záruka svobody. Součástí chystaných změn je i zavedení rovné daně. Reforma by byla prý výhodná pro 99 procent zaměstnanců a státnímu rozpočtu by ušetřila řádově jednotky miliard korun.

Pirátská strana zahájila v pondělí svoji předvolební kampaň.

FOTO: Barbora Janáková, Novinky

Vládní krize by Pirátům mohla pomoct



Zjednodušení na příkladu ilustroval místopředseda Pirátů a lídr pražské kandidátky Jakub Michálek. „Prezentoval tam jasné zjednodušení daní, kde ve finále člověk na výplatní pásce bude mít tři čísla a bude vědět, kolik dostane,” upřesnil Bartoš s tím, že na přítomných, kteří nebyli z řad Pirátů, bylo patrné, o kolik jednodušší jim připadá jimi navrhovaný systém. Zvládlo ho totiž vypočítat padesát ze šedesáti přítomných. Zatímco se současným nastavením to podle Bartoše zvládlo jenom osm kolemstojících.

Na zahájení předvolební kampaně přijela část vedení Pirátské strany na lodi.

FOTO: Barbora Janáková, Novinky

Pro Piráty je ve volbách cílem zisk deseti procent všech hlasů. Vládní krize by jim přitom mohla pomoct, ale Bartoš uvedl, že se na ní odmítá přiživovat. „Nám by to mohlo pomoct, ale my nejedeme konfrontační kampaň, ostatně i naše legrace z jiných politických stran v rámci bannerů není primárně konfrontační, je vlastně měkčí a ukazuje, jak nesmyslné jsou jednotlivé kampaně,” dodal.

Loď, na které přijel s ostatními a která kotvila kousek od dětského koutku a pódia s vystupujícími, je podle něj příznačná nejen pro Pirátskou stranu, ale i pro její kampaň. Loď prý totiž v sobě snoubí svobodu skrze technologie. Pohybuje se pouze díky sluneční energii, která je zdarma a není zdaněná. „Kampaň je přes léto a nejen internet je naše moře,” odpověděl Bartoš na otázku, zda v rámci kampaně na lodi budou objíždět republiku.